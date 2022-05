Delincuentes roban celular a ingeniero y sustraen más de 60 mil soles de su cuenta bancaria

El dinero robado fue transferido a la cuenta de un ciudadano venezolano. | Fuente: RPP

El joven Iván Ascarruz, ingeniero químico, denunció que delincuentes le robaron su celular y retiraron más de 60 mil soles de su cuenta en el banco Scotiabank, pese a que -sostuvo- bloqueó su línea y cambió la contraseña de sus cuentas.

Según contó, sufrió el robo de su celular en la avenida Arenales, en el distrito de Lince, tras lo cual recibió un mensaje de alerta sobre una transacción bancaria de su cuenta de ahorros. Ahí comenzó el viacrucis del joven.

“Llamo al banco de manera inmediata y yo le digo que, por favor, bloqueen mis cuentas, que yo no soy esa persona que ha realizado dichas transferencias. (...) Les digo si me informen si ha habido otra transferencia y me dicen me dicen que efectivamente hay otra (transferencia) de 39 mil soles”, relató.

En total, Iván Ascarruz sufrió el robo de más de 60 mil soles, en dos transferencias.

Indignación

El joven se mostró consternado por lo ocurrido y, entre lágrimas, manifestó que iba a utilizar el dinero para reconstruir la casa de sus padres.

“La verdad es que se siente mucha impotencia, porque son los ahorros de toda una vida, para poder construir la casa de mis padres. Esta casa, que tiene bastantes años, la pensábamos tumbar y volver a construir todo de nuevo. Lastimosamente, en cuestión de una hora se fueron todos mis ahorros para lograr nuestro pequeño sueño que tenía para mis padres”, comentó.

Según las investigaciones, el dinero fue trasladado a la cuenta Eduardo José Camandrelly Castillo, un ciudadano venezolano que habría sido deportado del país por estafa.



