Delitos de extorsión aumentaron en el país en un 50 % a comparación del 2022

Policiales / Crímenes “Créeme, nos ha contratado para matarte y lo haremos a menos que nos ofrezcas algo mejor, tú me dices, es tu vida”, es uno de los mensaje que reciben a diario diversas personas que son extorsionadas.

“Créeme, nos ha contratado para matarte y lo haremos a menos que nos ofrezcas algo mejor, tú me dices, es tu vida”. Un mensaje como este es el que reciben a diario diversas personas que se han visto atrapadas en la red extorsiva de los delincuentes. Tras escuchar un mensaje similar, una empresaria del distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), cuyo nombre no revelaremos por motivos de seguridad, tuvo que pagar una fuerte suma de dinero a cambio de su tranquilidad.

Esta es una modalidad extorsiva ya conocida en nuestro país, que la Policía Nacional ha identificado como “contrato para matar”. Según el coronel pnp Jorge Luis Carpio, jefe de la División de Investigación de Extorsión y Sicariato, esta modalidad se caracteriza por hacer creer a su víctima que han sido contratados para matarla, pero prometen no hacerlo si paga una suma mayor.

“Ya tenemos el escopetazo Es la lección que son estos mensajes masivos que se envía a diferentes personas y esperan que solamente una persona Todos personas conteste para aquellos comience a llamarles por teléfono mañana tarde y noche Tenemos el sueño americano que es una modalidad que registrado un alto Registro de denuncias Con el único propósito de obtener Una copia de esa denuncia Te viajar al extranjero para pedir refugio tenemos que rescate de vehículos Qué es cuando una persona Le roba su vehículo De comienza a recibir llamadas extorsiva para la devolución de su vehículo”, señaló el mando policial.





Otras formas de extorsión

Pero existen más formas extorsivas. También está identificada la modalidad del “chalequeo”, que se realiza cuando reciben mensajes extorsivos presionando a sus víctimas para brindarles seguridad personal o en el negocio a cambio de una cantidad de dinero. El conocido ‘cobro de cupos’ y el ‘gota a gota’, ya sea presencial o virtual, también son otra de las modalidades encontradas por la policía.

Pero ¿quiénes son los que a sangre fría logran ejecutar estos actos delictivos? En base a las más de 12 mil 730 denuncias por extorsión registradas a nivel nacional de enero a agosto de este año, la policía ha logrado realizar un perfil del extorsionador.

“Es frío porque es indiferente, es calculador porque siempre ve las cosas con la finalidad de obtener un provecho, es desconfiado no confía en nadie obviamente porque no quiere ser denunciado, es ansioso porque en todo momento siempre lo que persigue es el dinero, es anónimo porque siempre quiere mantenerse en la clandestinidad no ser identificado, es negociador porqué siempre quiere llegar a tener contacto con el agraviado para poder obtener esa ventaja económica”, manifestó el coronel Jorge Luis Carpio.

Cuando la víctima no acepta pagar los intereses que el extorsionador o su organización criminal impone, inicia la violencia que deja secuelas no solo físicas sino también psicológicas en las victimas como lo señala el Dr. Carlos Bromley, médico psiquiatra.

“Esto genera angustia, tristeza, nerviosismo, trastorno del sueño y del apetito, pensamientos reiterativos hay Inclusive algunas molestias de carácter físico, dolores de cabeza, náuseas, Vómitos, la ansiedad y la depresión son las consecuencias de una extorsión y esto requiere un afronte terapéutico muchas veces de largo plazo”, afirmó el especialista.

Identificar cómo es y actúa el extorsionador es crucial para el trabajo policial, ya que les permite emplear técnicas disuasivas a fin identificarlos y neutralizar sus acciones.