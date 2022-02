PNP frustró asalto a un grifo en Puente Piedra | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú (PNP), capturó este viernes a seis hombres que, con armas y una granada de guerra tipo piña, intentaron asaltar un grifo en el distrito de Puente Piedra.

El hecho se registró exactamente en la cuadra 10 de la avenida Guzmán, en la zona del Zapallal.



El general PNP José Zapata Morán, jefe de la Región Policial Lima indicó que los delincuentes llegaron a bordo de dos mototaxis y abordaron a una de los trabajadoras. Sin embargo, los policías ya venían siguiendo a la banda por lo cual se pudo frustrar el robo.

PNP frustra asalto a grifo en Puente Piedra | Fuente: RPP

"Se ha incautado un revólver marca Jaguar, un revólver réplica, cuya exactitud a uno original es tal cual que infunden el miedo y temor en sus víctimas. Asimismo, se halló una granada de guerra de doble impacto", afirmó.

UDEX desactiva granada de guerra

Hasta el grifo llegaron integrantes de la Udex (Unidad de Desactivación de Explosivos) de la PNP para desactivar la granada de guerra.

Según la PNP, dos de los seis detenidos cuentan con antecedentes por estafa, robo agravado, fraude informático entre otros delitos. Los detenidos serán trasladados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri), para las diligencias correspondientes.

PNP frustra asalto a grifo en Puente Piedra | Fuente: RPP

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.