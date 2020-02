Raquel Ataucusi denunció haber recibido una amenaza de muerte. | Fuente: RPP Noticias

Raquel Ataucusi, hija del fundador del Frepap, Ezequiel Ataucusi, denunció este viernes que recibió una amenaza de muerte junto con un arreglo floral en la puerta de su domicilio.

Según comentó, esta amenaza se da por la denuncia que realizó sobre la desaparición de su hermano Jonás Ataucusi, quien es el actual líder del Frepap. Según precisó hace “más de dos años” que no lo veía.

Sin embargo, Jonás apareció el último miércoles y fue a pedir a la Dirección contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que la denuncia interpuesta por su hermana sea retirada, porque él seguía cumpliendo con todas sus labores dentro del partido.

“Lo denunciado por mi hermana es totalmente falso. Yo no me encuentro en calidad de desaparecido porque yo me desempeño normalmente en los cargos que tengo dentro de la congregación en el FREPAP”, dijo a las autoridades según el diario La República.

Raquel Ataucusi también sostuvo que la amenaza que recibió está relacionada con las acusaciones que hizo contra la familia Molina, por presuntamente manejar el partido y la congregación de manera fraudulenta.

Hasta el domicilio de la denunciante llegó personal de la Policía que inició las pesquisas del caso para dar con los responsables.