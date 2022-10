Mininter | Fuente: RPP

El ministro del Interior, Willy Huerta, confirmó que Gabriela Sevilla no estaba embarazada. Según el titular del Mininter, los médicos del Hospital Militar informaron que la mujer que estuvo desaparecida por 36 horas y apareció esta mañana sin su bebé no estuvo en período de gestación.

"No se ha determinado que ha habido embarazo. Técnicamente, hasta el momento, ha sido determinado que la señorita no estaba embarazada", dijo Huerta en declaraciones a la prensa.

Huerta estuvo acompañado del ministro de Defensa, Daniel Barragán, y el fiscal Paulo Loayza Calderón para realizar las diligencias correspondientes dentro del Hospital Militar.

"Llegó la información a través de los resultados médicos del Hospital Militar que han diagnosticado. Como ha sido atendida, los médicos han determinado hasta el momento que no ha habido embarazo", insistió.



Por otro lado, informó que no se ha determinado que Gabriela Sevilla haya sido realmente golpeada o tenga signos de maltrato. "No se ha determinado todavía. Previo a la retención clínica de la persona, no existe hasta el momento esa evidencia", agregó.

No colabora

El ministro Huerta precisó que Gabriela Sevilla se ha mostrado renuente a colaborar con las investigaciones para esclarecer su situación.

"La persona no colabora. Ha estado renuente para la atención, para poder esclarecer la situación. La Policía en este momento continúa con las investigaciones para esclarecer la situación. La denuncia legal es por la desaparición de una persona supuestamente embarazada", aseveró.