Caso Gabriela Sevilla: Todo lo que se conoce hasta el momento del caso | Fuente: Instagram

Gabriela Sevilla, la mujer embarazada reportada como desaparecida desde el pasado miércoles, apareció esta madrugada. El caso ha tomado diferentes rumbos desde que la encontraron en el Hospital Militar.

Esta es la cronología del caso de Gabriela Sevilla, reportada desaparecida y encontrada 36 horas después.

DENUNCIAN DESAPARICIÓN

El miércoles 19 de octubre a las 7:20 p.m., de acuerdo a la denuncia policial, Gabriela Olga Sevilla Torello desapareció en Surco luego de salir de su casa camino a la clínica Internacional de San Borja, ya que había roto fuente y se encontraba iniciada en la labor de parto.

El jueves 20, la madre de Gabriela, Rina Torello, indicó que su hija “nunca llegó a la clínica”, donde se encontraría con ella. Además, agregó que ella denunció la desaparición de Gabriela Sevilla en la comisaría de Sagitario de Surco, luego de comprobar que su hija nunca llegó a la citada clínica. Además, Torello afirmó que su hija le había enviado una fotografía del conductor del taxi que abordó a su pareja.

FUE ENCONTRADA, PERO SIN SU BEBÉ

A las 6:30 a.m. del viernes 21, 36 horas después de reportada su desaparición, el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, confirmó que Sevilla apareció en el Hospital Militar, ubicado en Jesús María, a donde fue trasladado por sus familiares desde Villa María del Triunfo en la madrugada.

De acuerdo con el general Lozada, Gabriela fue encontrada “sin la bebé”, pero no dio más detalles ya que “todo está en investigación”.

Minutos después, la ministra de la Mujer Claudia Dávila comentó que las investigaciones en torno a la desaparición de Gabriela seguirían su curso y que la principal hipótesis de la Policía era “que se trataba de un caso de trata de personas”.

Dávila afirmó que Gabriela Sevilla fue encontrada con “signos de haber sido golpeada”.

INICIAN LAS INVESTIGACIONES

Un par de horas después, pasadas las 8 a.m., la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Surco inició diligencias “urgentes y necesarias”, junto a la Policía. Las diligencias, a cargo del fiscal Paulo Loayza Calderón, iniciarían con un “reconocimiento médico legal” de la joven, así como “otros procedimientos legales”.

Por su parte, la PNP informó que la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes viene realizando las investigaciones.



"La Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, a través de la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas DIRINCRI PNP, viene realizando las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, en coordinación con los representantes del Ministerio Público", indicó.



MININTER INFORMA QUE GABRIELA SEVILLA NO ESTABA EMBARAZADA



El ministro del Interior Willy Huerta confirmó que Gabriela Sevilla no estaba embarazada. Según el titular del Mininter, los médicos del Hospital Militar informaron que la mujer que estuvo desaparecida por 36 horas y apareció esta mañana sin su bebé no estuvo en período de gestación.



"No se ha determinado que ha habido embarazo. Técnicamente, hasta el momento, ha sido determinado que la señorita no estaba embarazada. Llegó la información a través de los resultados médicos del Hospital Militar que han diagnosticado. Como ha sido atendida, los médicos han determinado hasta el momento que no ha habido embarazo", comentó.

Huerta estuvo acompañado del ministro de Defensa, Daniel Barragán, y el fiscal Paulo Loayza Calderón para realizar las diligencias correspondientes dentro del Hospital Militar.



GABRIELA SEVILLA SE RETIRÓ DEL HOSPITAL MILITAR



En un automóvil junto a sus padres, Gabriela Sevilla se retiró del Hospital Militar, con el rostro cubierto por una manta y evitando las preguntas de la prensa.



Tras esto, sus padres salieron a responder a la afirmación del ministro Huerta, quien informó que “no se ha determinado que ha habido embarazo”. Su padre Samuel Sevilla dijo que su hija sí estaba embarazada y “que ministro del Interior está equivocado y mal informado”.



Por su parte, el fiscal adjunto Paulo Loayza anunció que se evalúa investigar a la mujer por el presunto delito contra la fe pública y que, por el momento, “no se maneja la hipótesis de un presunto autosecuestro”.



Se están haciendo las indagaciones definitivas -como dijo el ministro- no existiría un embarazo conforme la denuncia primigenia que se había realizado. De todas maneras, frente a esta noticia, se va a evaluar si es que corresponde o no iniciar una investigación por algún delito contra la fe pública. Pero eso todavía está en evaluación, todavía no puedo adelantar opinión”, dijo.



INFORME DEL MÉDICO LEGISTA, DE ACUERDO AL MINISTERIO PÚBLICO

Fuentes del Ministerio Público confirmaron a RPP Noticias, sobre el caso de Gabriela Sevilla, que el informe del médico legista afirma que, de acuerdo a la evaluación clínica y al estudio de la historia clínica, al momento de la evaluación, Gabriela Sevilla estaba hemodinamicamente estable, es decir, presenta valores normales de presión sanguínea y frecuencia cardíaca.

Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública comenta que al mencionar que “presenta desgarros himeneales antiguos”, quiere decir que “no era virgen”, ya que el himen puede romperse en varias puntos tras la primera relación sexual.

GABRIELA SEVILLA RESPONDE

La joven Gabriela Sevilla se pronunció luego de dejar el hospital y aseguró que sí estaba embarazada y remarcó que tiene pruebas para demostrarlo. Además, señaló que acudirá a las autoridades para continuar en la búsqueda de su bebé.

"Tengo pruebas, claro que sí. Quiero pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes no detectaron el embarazo. Los exámenes de sangre y orina ninguno los llegaron a hacer. A mí me gustaría que me hagan los exámenes completos antes de lanzar un comunicado de esta manera", sostuvo la joven en declaraciones a la prensa.