El Ministerio Público ha solicitado 9 meses de prisión preventiva en contra del conductor. | Fuente: Rotafono

Durante la madrugada del domingo, alrededor de las 5:15 a.m., un violento accidente de tránsito produjo la muerte de dos personas y nueve heridos, en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Los Jazmines, en el distrito de Independencia.

Un conductor, quien estaba en estado de ebriedad, arrolló con su auto a un grupo de personas que se encontraban en el paradero, luego de pasarse las luz roja, según manifiestan varios testigos que se encontraban presentes.

Cuatro de las víctimas de este accidente son la familia Solís Palomino, integrada por Erika Palomino Lazo, su esposo Lucio Solís (45), su hijo menor de dos años y su hijo mayor, quien tiene habilidades especiales y se encuentra en este momento internado en el Hospital Guillermo Almenara, separado de su madre y el resto de su familia.

En declaraciones a RPP Noticias, Erika contó que el auto de Jorge Luis Sevilla Paredes (35) arrolló a su pequeño de ocho años, cuyo cuerpo fue encontrado dos cuadras más adelante del paradero. Hasta el momento no ha podido verlo, debido a que se encuentra recuperándose de una lesión en la pierna en el hospital Cayetano Heredia.

“Antes del accidente estaba parada en el paradero esperando mi carro. Se paró una combi que iba a Acho. Nada más, de ahí estuve en el piso tirada, no tenía a mi niño en la mano. Lo que yo reclamaba era dónde estaban mis hijos y me trajeron a mi hijito de dos añitos… estaba bien, lloraba sí, pero no estaba mi otro hijo, y sus zapatos estaban en mi cabeza”, relató entre lágrimas la víctima.

Erika explicó que Matías, de ocho años, es un niño con autismo, por lo que está preocupada sobre su estado luego del accidente. “Quizás no iba a entender en ese momento qué había pasado, sé que no va a entender, pero le duele”, manifestó.

Además, contó que su esposo, Lucio Solís, se encuentra actualmente internado en el Hospital Cayetano Heredia, debido a que tiene una fractura en el cráneo y la pierna rota. “Está en peligro, ni él ni yo podemos ir a verlo”, explicó.

Al ser consultada sobre las declaraciones del abogado del conductor, quien manifestó que este estaba cansado porque no había dormido toda la noche y “se tomó unas cervezas con un amigo”, la madre de familia se quebró.

“Es una persona ignorante. ¿Y si su madre hubiera estado ahí?, ¿si sus hijos hubieran estado ahí? ¿Eso también hubiera dicho? ¿Que una botella solamente tomó? Él ha venido de velocidad porque nos ha arrollado a todos. (…) Todos salieron disparados”, aseguró.

Jorge Luis Sevilla Paredes (35), el autor del grava accidente, fue detenido y derivado a la Comisaría de Independencia. Fuentes policiales aseguraron que tenía la licencia de conducir vencida e, incluso, cuatro faltas graves en su historial de conductor.