Joven fue golpeado brutalmente por un sujeto tras reclamarle que se ponga bien la mascarilla [VIDEO]

El joven Manuel Huamán resultó con el pómulo roto y el tabique desviado por la golpiza. | Fuente: RPP

El joven Manuel Huamán denunció que fue brutalmente golpeado por un sujeto dentro de un bus de transporte público, tras haberle reclamado a este que se ponga bien la mascarilla, que la tenía bajo el mentón.

A través del Rotafono, contó que el ataque ocurrió el pasado lunes, 5 de julio, dentro de una unidad de la empresa de transportes San Juanito. Manuel Huamán relató que tomó el bus en la estación Matellini, en Chorrillos, con destino a su casa, en Surco.

Según su versión, durante el trayecto, subió un hombre sin protector facial y con la mascarilla mal puesta, por debajo del mentón. Este sujeto se sentó detrás del joven, que -dijo- le pidió cortésmente que se coloque bien el tapabocas.

“De frente, me insultó, me mentó la madre, me dijo que estaba estresado, que no le dijera nada, que me iba a golpear, que era boxeador. Me amenazó que me iba a matar”, relató el joven.

Manuel Huamán aseguró que, pese a las agresiones verbales y a las amenazas, le insistió al sujeto que se ponga bien la mascarilla, a lo que el hombre respondió sacando una especie de comba, con la que lo golpeó en la cabeza.

“Me comenzó a golpear salvajemente. Yo solo me cubría la cabeza. Nadie del bus me ayudó, ni el chofer, todo siguió el camino. El sujeto me tumbó al piso, me siguió golpeando en el piso. Me reventó el labio, la nariz, mi ojo lo tenía totalmente cerrado”, manifestó.

Sin identificar

Manuel Huamán indicó que aprovechó que el sujeto dejó de golpearlo para bajar del bus y buscar ayuda. Llegó a dar con un efectivo del Serenazgo, con el que persiguieron el bus para detener al sujeto, pero este ya había bajado de la unidad y se había dado a la fuga.

El joven hizo un pedido a las autoridades para que intensifique la búsqueda del agresor, que hasta el momento no ha podido ser identificado. “Yo hice mi denuncia a la Policía ese mismo día después de ir de emergencia al hospital”, declaró.

Han pasado más de dos semanas del brutal ataque y aún Manuel Huamán se viene recuperando de los golpes recibidos. El joven solo pide justicia y que su agresor sea procesado.



