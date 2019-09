Joven madre denuncia a su expareja por maltrato y acoso

Jazmín Joya hizo pública su denuncia a través del Rotafono. | Fuente: Rotafono

Jazmín Joya, de 24 años, denunció que es víctima de maltrato y acoso por parte de su expareja, identificada como José Agustín Peña Salas, quien la busca con la intención de retomar la relación.

A través del Rotafono, la mujer aseguró que ella decidió terminar la relación de cinco años que tuvo debido a sus celos enfermizos. Sin embargo, desde ese momento Peña Salas la acosa por teléfono, mensajes de texto y hasta la busca en su centro de trabajo con la intención que lo vuelva a aceptar como pareja.

Joya indicó que la última vez que el hombre la buscó en su trabajo, en el Centro Comercial Arenales, en Lince, fue víctima de maltrato físico y psicológico.

“Estaba trabajando en mi tienda de ropa, y vino. Quiso hablar conmigo. Ante mi negativa, se metió, me arrastró por dentro al cambiador y me tapó la boca para que yo no gritara”, relató.

“Cuando vio que los (agentes) de seguridad vinieron a ayudarme (me soltó). Lo detuvieron y llamaron a la Policía y nos llevaron a la Comisaría”, agregó.

La joven madre aseguró que en ese momento presentó una denuncia contra su expareja ante la Policía, pero eso no ha detenido al sujeto para que continúe su acoso, incluso con la complicidad de su familia y amigos.

“Me agregan a grupo de WhatsApp para que él me escriba. Lo apoyan”, comentó la mujer, quien acusó que en todo este tiempo el hombre no se ha preocupado por el bienestar de la hija de ambos.