El cuerpo fue hallado dentro de una caja. | Fuente: RPP Noticias

El cadáver de una mujer fue hallado esta mañana al interior de una caja cerca al Mercado de Frutas, en el distrito de La Victoria. Testigos alertaron a la Policía que un camión rojo arrojó el paquete en la madrugada y se retiró rápidamente del lugar.

El comandante Javier Arana, jefe de la Dipol Centro 2, informó que personal policial abrió la caja por un costado y encontró el pie de una persona que, momentos después, se confirmó que pertenecía a una mujer de entre 25 y 30 años. Asimismo, dijo que por la ausencia de sangre líquida se presume que la muerte de esta persona no sería reciente.

"No hemos aperturado totalmente la caja. Personal de Homicidios ya se encuentra presente y estamos esperando a la representante del Ministerio Público, la fiscal de turno, y a los peritos de criminalística para hacer la apertura, pero, por el tamaño de la caja, podríamos pensar que se encuentra todo el cuerpo en el interior", indicó.

Policía confirmó que el cuerpo pertenece a una mujer. | Fuente: RPP Noticias

Por su parte, el jefe encargado de la divpol centro 2 confirmó que, luego de que la caja fuera examinada por los peritos, se confirmó que el cadáver pertenece a una mujer de entre 25 y 30 años y que, además, presenta varios golpes en todo el cuerpo.

El comandante de la Policía también señaló que los vecinos de la zona que señalan haber visto a un vehículo rojo que arrojó este paquete durante la madrugada (alrededor de las 5 am.) no se percataron de la placa de esta unidad. De igual modo, precisó que se ha verificado que en la zona no hay cámaras de seguridad.