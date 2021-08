Los Olivos: delincuentes se llevaron casi S/ 200 000 en mercadería y efectivo de local de Internet

El robo ocurrió durante la madrugadas, según indicó la propietaria del negocio. | Fuente: RPP Noticias

Delincuentes asaltaron la madrugada de este viernes un local de Internet en el distrito de Los Olivos y se llevaron casi 200 000 soles en mercadería y dinero en efectivo.

El asalto ocurrió en un inmueble del asentamiento humano Los Olivos de Pro y según comentó a RPP Noticias la propietaria del negocio, Liliana Pérez, los delincuentes forzaron las cerraduras luego de que el encargado dejara el local.

“Eran 25 computadoras, pero hay 3 que se han quedado, porque imagino que se les ha dificultado destornillarlas y por eso se han quedado. (Se llevaron) cinco monitores de alta gama, esas son grandes y en la parte de delante de mi vitrina, toda la mercadería”, señaló.

Sostuvo también que los ladrones se llevaron 70 000 soles que había conseguido de un préstamo bancario para repotenciar las computadoras de su local, que son especiales para juegos en línea.

Incremento de robos

La agraviada indicó que en los últimos meses los robos en la zona se han incrementado, pese a que existe una caseta de Serenazgo a solo una cuadra. Agregó que la mayoría de los negocios allí se han visto afectados por asaltos.

“Roban bastante, no era así, pero se ha vuelto así y a pesar de que hay una caseta de Serenazgo a una cuadra, brilla por su ausencia (…) Al costado es una pollería, también los han saltado. No hay ninguno que no haya sido asaltado al menos una vez”, dijo.

En esa línea, pidió al municipio de Los Olivos que le facilite las imágenes de las cámaras de seguridad, por si captaron a los delincuentes. Además, que los bancos tengan paciencia para el pago de sus deudas.

