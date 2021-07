Los delincuentes llevaban batas médicas al ingresar a la agencia bancaria y escaparon en motos lineales. | Fuente: RPP Noticias

Dos delincuentes armados asaltaron esta mañana una agencia bancaria ubicada en la cuadra 3 de la avenida Samuel Alcázar, ubicada en el Rímac.

Los delincuentes llegaron en una moto lineal a la sede de MiBanco. Iban vestidos con unas batas médicas, según quedó registrado en cámaras de seguridad cercanas a la agencia bancaria.

Tras reducir al agente de seguridad ingresaron y en cuestión de minutos lograron dar con el dinero y escaparon del lugar, junto a otro par de delincuentes que serían sus cómplices.

Robaron dinero de la caja

En declaraciones a RPP Noticias, uno de los testigos dijo que los ladrones no se llevaron ninguna pertenencia de los clientes que estaban en el banco. Su objetivo era el dinero de la caja, pero tuvieron dificultad para encontrarlo.

“La plata sí se la llevaron, los celulares, no. Solo querían la caja y buscaron cajón por cajón, no fueron de frente a caja, pero no creo que no estaban informados de dónde estaba”, indicó una de las personas que pudo presenciar el atraco.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú llegaron a la agencia bancaria, a fin de iniciar las pesquisas del robo. Para esto accederán a las cámaras de seguridad de la zona.

El asalto se produjo a solo unas cuadras de la Comisaría El Manzano. De momento, se desconoce el monto total de lo robado.

