La mujer identificada como Carmen Méndez Lozada anunció que denunciará a efectivo policial por haber matado a su hijo. | Fuente: RPP Noticias

La madre del delincuente que fue asesinado por un efectivo de la policía, a quien intentaba junto a otras dos personas robarle su vehículo en Barrios Altos, anunció que denunciará al responsable de lo ocurrido esta madrugada.

La mujer, identificada como Carmen Méndez Lozada, quien llegó hasta la sede de la Depincri del Cercado de Lima, quien a su salida de la comisaría expresó su rechazo por la actitud tomada por el efectivo, identificado como el suboficial Joel Falcón Malpartida.

"Sea lo que sea, no tienen ningún derecho a matarlo. Lo hubiese traído a la comisaría, como ellos hacen ¿por qué a la maldad? ¿por qué están matando?", reclamó la mujer ante la prensa afuera de la sede de la Depincri.

Pese a que los medios le preguntaron respecto a las circunstancias que se produjo el hecho, la mujer continuó reclamando por la acción realizada por el policía, por lo que procederá a la vía legal.

"Yo no sé nada, yo recién me estoy enterando de todo. Yo le voy a poner la denuncia, porque él no tiene ningún derecho a quitarle la vida a nadie. Porque todos somos seres humanos y él no tiene ningún derecho a quitarle la vida a mi hijo. ¿Quién me entrega a mi hijo? ¿Quién me devuelve a mi hijo? Mi hijo tiene 19 años, mi hijo tiene 19 años nomás", agregó antes de retirarse.

¡Triunfó el derecho! Suboficial Joel Falcón Malpartida quedará como citado y en calidad de agraviado tras usar su arma en defensa propia en el intento de robo en banda que sufrió esta madrugada. En los próximos días rendirá su manifestación. #EnDefensaDeLaPNP — Mininter Perú (@MininterPeru) 24 de enero de 2019

Quedó en calidad de citado

Por su parte, el ministerio del Interior informó por medio de su cuenta de Twitter que tomaron las medidas respectivas, entre ellas el traslado de abogados de Defensa Legal de la Policía para brindar apoyo al suboficial.

Minutos después, anunciaron que el efectivo quedará en calidad de citado. "¡Triunfó el derecho! Suboficial Joel Falcón Malpartida quedará como citado y en calidad de agraviado tras usar su arma en defensa propia en el intento de robo en banda que sufrió esta madrugada. En los próximos días rendirá su manifestación. #EnDefensaDeLaPNP", escribieron.

El hecho

La madrugada de este jueves el suboficial Falcón Malpartida se encontraba trabajando como taxista en su día de franco por las calles de Barrios Altos, momento en que tres delincuentes se acercaron y pretendieron robarle el vehículo.

Esto generó la reacción del efectivo quien usando su arma de reglamento disparó contra ellos hiriendo gravemente a Juan Manuel Jiménez Lozada de 19 años. Pese a que lo condujeron al hospital Dos de Mayo el joven falleció.