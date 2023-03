Cinthya Gómez señaló que su hija se encuentra en estado crítico. | Fuente: RPP

Cinthya Gómez, madre de la joven Katherine Gómez (19), quien fue quemada viva por un sujeto en la Plaza Dos de Mayo, en el Centro de Lima, denunció que el presunto agresor de su hija está libre y no hay una orden de captura en su contra.

En diálogo con RPP Noticias, la mujer identificó al presunto autor del ataque contra su hija como Sergio Tarache, quien -denunció- citó a Katherine en la Plaza Dos de Mayo, lugar donde la atacó rociándole combustible y prendiéndole fuego.

“Hasta el momento, ya tienen identificado al joven. Tienen pruebas, tienen testigos de que él ha sido el causante del hecho y hasta el momento no hay una orden de captura. El desalmado se llama Sergio Tarache. Él la citó a mi hija para supuestamente conversar; pero el señor ya tenía premeditado todo el daño que iba a causar a mi hija. Él no aceptaba que mi hija terminara la relación”, comentó.

“Pido que la justicia se movilice inmediatamente. Manden la orden de captura y lo puedan capturar antes que se escape. Ese hombre se va a escapar y no se va a poder hacer justicia para mi niña. Yo quiero justicia”, añadió.



Joven en estado crítico

En otro momento, Cinthya Gómez informó que su hija se encuentra en estado crítico tras haber sido quemada viva. La joven presenta quemaduras de tercer grado en más del 60 % de su cuerpo, y actualmente se encuentra en un coma inducido.

“Mi hija se encuentra en estado crítico. Los doctores me han pedido que sea fuerte, porque la situación de mi hija es complicada. No se sabe si va a poder (salir) del estado crítico, no puede respirar por sí sola, está con respiración mecánica y están a la espera de un milagro”, afirmó..

