El caso de este asesinato está en investigación. - | Fuente: RPP

Los cuerpos de una madre de familia y de su expareja fueron encontrados con cortes en el cuello al interior de un local donde ella trabajaba. El lugar se ubicaba en el centro industrial ‘El Hueco’ en Manchay.

Mercedes Gómez Vilca de 40 años era quien había alquilado este local hace menos de un mes para poder trabajar. Rosario Gómez, hermana de la víctima, contó a RPP Noticias que sospecha que este asesinato se trate de un ajuste de cuentas.

“Ella tenía una socia y se que debía 5 mil soles a la chica. La Policía dice que se puede tratar de una tercera persona, pero no estoy segura”, contó.

Segundo sospechoso

Sin embargo, amigas de la víctima indican a la expareja, Luis Quispe Mena (46), quien también fue encontrado muerto ya que desde hacía tiempo ambos habían terminado la relación, pero este no lo aceptaba.

“El miércoles la llamé y me dijo ‘cualquier cosa que me pase es culpa de mi marido’ porque ella me decía que la estaba hostigando. Ella no quería saber nada de él, pero vivían juntos. Eso fue el miércoles, ese día ella no abrió el local por tener problemas con el marido, ella ya no quería saber nada de él”, contó una amiga cercana que prefirió no revelar su identidad.

El caso se encuentra en investigación por parte del departamento policial de Lurín.