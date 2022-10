Angye Zapata contó detalles de la denuncia por maltrato físico y psicológico que interpuso contra el futbolista Martín Távara. | Fuente: Captura

La bailarina Angye Zapata, actual integrante del grupo musical “Agua Bella”, denunció agresión física y psicológica por parte de Martín Távara, su ex pareja. Usando sus redes sociales, la también ex bailarina de la agrupación de Josimar denunció públicamente al futbolista del Sporting Cristal, con quien mantuvo una relación romántica por dos años y medio.

“Siempre ha sido muy difícil de saber de que estaba en mi casa y sufría agresiones con él y luego tener que ir a un escenario o a la televisión y tener que sonreir como si nada pasara. Me empujaba, me tiraba ‘puñetes’, me rompió la cabeza como tres veces, me rompió la boca tres veces, me dejó el brazo morado. La última vez que tuvimos un problema, que fue la agresión más fuerte que tuve, me rompió la boca, me hinchó la parte derecha de la cara, me dejó el ojo cerrado, me rompió la cabeza y perdí un diente”, dijo en un reporte a “Magaly TV, la firme” sobre la agresión que sufrió el 20 de febrero pasado.

Zapata compartió además algunos chats en el que se leen amenazas por parte de Távara con el fin de evitar que ella lo denunciara. También presentó algunos audios que el futbolista le envió en el que se le escucha llorando. Esos recursos serán mostrados, según contó Zapata, por su abogado en un posible juicio.

ANGYE ZAPATA CONTÓ AGRESIÓN

En conversación con Magaly Medina, Angye Zapata contó que las agresiones físicas se daban, en su mayoría, cuando Martín Távara estaba en estado de ebriedad. Zapata contó que habló con su representante antes de una de sus rupturas a causa de una infidelidad y de agresión. Zapata agregó que Távara “era alcohólico, ludópata" y que "sufrío psicológicamente al lado de él”.

“No solamente pasó una vez, pasó en reiteradas ocasiones. Nunca lo amenazaba con que lo iba a denunciar. Sin embargo, cuando pasaba él me decía que lo denunciara, que él sabía que no iba a hacerlo. Yo cuidaba su trabajo, incluso más que él”, comentó.



