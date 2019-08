La mujer sufrió un brutal ataque por parte de su expareja. | Fuente: Rotafono

La joven madre Patricia Diana Cochachi (27) denunció que su expareja Yenson Barzola Tello (38) la golpeó y desfiguró el rostro en el Mercado Número 2 de Villa María del Triunfo (VMT) por negarse a retomar la relación.

A través de RPP Noticias, aseguró que el sujeto la abordó en aparente estado de ebriedad y le pidió volver a ser pareja. Tras negarse, el hombre -según su versión- le propinó un puñetazo en el rostro que le provocó un profundo corte.

El agresor había escondido entre sus dedos una cuchilla para proferir más daño al lanzar el puñetazo. Producto del ataque, la mujer tuvo que ser intervenida y le pusieron varios puntos de sutura.

“Lo único que pido es que lo agarren, por favor. Ahora no puedo trabajar, no puedo ver a mi hija”, comentó. Ella teme por su vida, ya que el hombre es violento y actualmente está como no habido.





Patricia Diana Cochachi aseguró que no es la primera vez que su expareja la golpea, pero reconoció que no hizo la denuncia respectiva. “Siempre me pedía perdón, que no sabía lo que hacía”, comentó.

La mujer ha presentado la denuncia en la Comisaría de Tablada de Lurín y, al cierre de esta nota, un equipo del Ministerio de la Mujer se encontraba en su domicilio a fin de brindarle asesoría legal y psicológica.

Trascendió que el agresor habría viajado a Pucallpa para evitar la acción de la justicia.

#VTM| Equipo #MIMP va a la ayuda de víctima de presunto intento de feminicidio. Profesionales del Centro Emergencia Mujer y Servicio de Atención Urgente brindarán apoyo integral. ¡No estas sola! #NoMásViolencia #MIMPContigo pic.twitter.com/nHfwMVrULZ — Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables (@MimpPeru) August 17, 2019