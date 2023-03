Murió la joven que fue quemada viva en la plaza Dos de Mayo

La ministra de la Mujer señaló que se ha coordinado con la Policía para que se ubique y capture al presunto homicida | Fuente: RPP Noticias

Katherine Gómez, la joven que el pasado sábado fue quemada viva en la plaza Dos de Mayo, falleció hoy, viernes, en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. La lamentable noticia fue confirmada por la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, en diálogo con RPP Noticias.



"Luchó por su vida, pero, lamentablemente, la cantidad de cuerpo dañado imposibilitó a los médicos salvarle la vida y se nos ha comunicado que ha fallecido. Extendemos las condolencias a toda la familia. Ya la directora ejecutiva del Programa Aurora está en camino para acompañar a la familia. Atenderemos todo este proceso, que es irreparable, para que pueda ser llevadero", indicó en Ampliación de Noticias.

Feminicida sigue libre

El presunto feminicida fue identificado como Sergio Tarache Parra (19), de nacionalidad venezolana, quien, el último sábado, en plena vía pública, arrojó el gasolina y prendió fuego a su expareja, luego de que ella terminara la relación sentimental. Después de cometer el delito, el agresor huyó del lugar y, hasta ahora, está como no habido.

Al respecto, la titular de la Mujer confirmó que recien ayer, casi una semana después de los hechos, la Policía emitió la orden de captura a nivel nacional.

"Estoy coordinando acciones con el Ministerio del Interior para que extremen todos los caminos posibles para ubicar a esa persona que ya está identificada, pero figura todavía como no habida. Creo que un poco de consuelo va a llevar a la familia el saber que el culpable sea sancionado y pague por el delito que ha cometido", indicó.

Pese a que la ministra señaló que todo servidor público está obligado a actuar con celeridad ante casos de agresión a la mujer, aún no se ha capturado al agresor.

"La Policía me ha prometido que va a agotar todos los caminos para ubicarlo. La PNP tiene los medios para hacerlo, confiemos en que va a hacerlo prontamente. Por nuestra parte, tenemos que reforzar todas las acciones de prevención para que podamos prevenir que volvamos a tener estos casos. Ninguna mujer sobra en nuestro país", remarcó.

Asimismo, la titular del Mimp señaló que las mujeres "deben elegir bien" a sus parejas sentimentales.

"También quisiéramos que las jóvenes elijan bien con quién estar porque también ellas tienen que estar conscientes que merecen vivir libres de violencia y que no acepten ningún compromiso ni relación con una persona que no las respete, que vulnere sus derechos", sostuvo.

Cabe precisar que la agresión contra Katherine Gómez se realizó en circunstancias en que había finalizado la relación con el agresor. Ante ello, la ministra remarcó que "las víctimas nunca son las culpables".

"Hemos sacado varias publicaciones con alertas de seguridad para que, en caso de ruptura de una relación violenta, no acepten volver a entrevistarse con ellos solas porque sabemos el riesgo que corren. No vayan solas, no se entrevisten solas cuando quieran romper con una persona violenta, no les crean cuando les digan vamos a hablar, te voy a explicar. Por favor, alértenos a nosotros o a sus familiares para que no se expongan a situaciones de riesgo", indicó.

Comunicado del Hospital Arzobispo Loayza

El nosocomio en que estaba internada Katherine Gómez emitió un comunicado en el que precisó que ella "venía recibiendo atención especializada en el Área de Quemados Críticos del Servicio de Cuidados Intensivos".

"La paciente no pudo superar los daños causados por las quemaduras que presentaba, falleciendo a las 9:20 am. del día de hoy", señala el comunicado publicado en Twitter.

El hospital indicó que la víctima presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el 60 % de su cuerpo.

"El equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, extiende sus más sentidas condolencias a los familiares de la paciente y los acompaña en su dolor", finaliza el pronunciamiento.