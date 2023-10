Pedro Valdivia, presunto asesino de joven en una fiesta en Lince, negó acusación durante interrogatorio [VIDEO]

El equipo de RPP Noticias accedió al interrogatorio que la Policía le realizó a Pedro Narciso Valdivia Montoya (36), quien, según las investigaciones preliminares, habría asesinado a tiros al periodista Christian Enrique Tirado (31) durante un incidente en una fiesta en Lince, a donde también asistió la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País).

Valdivia Montoya -también sindicado como presunto integrante de la banda criminal 'Los malditos de Bellavista'- negó ser autor del disparo que acabó con la vida del joven comunicador.

A pesar de que sí confesó portar un arma de fuego para fines de "defensa personal", señaló que está guardada en su vivienda, ubicada en Bellavista (Callao), y que "nunca la he disparado".

"La única arma de defensa personal. La tengo más de cinco años", reveló al oficial que lo interrogaba.

Alega que intentaron acuchillarlo

Pedro Narciso indicó que, en los exteriores de la vivienda donde se realizaba la reunión, unos desconocidos lo llamaron e intentaron acuchillarlo; sin embargo, según su relato, se defendió y escapó del lugar a bordo de un vehículo minutos antes de que Enrique Tirado fuera asesinado.

“Gritaron mi apellido: Valdivia. Gritaron mi apellido, se me acercan tipos a agredirme físicamente. Me he defendido empujándolos. Me han querido acuchillar. Eso es lo que ha pasado. Me he alejado de los hechos y he huido del lugar. No he visto el disparo, estaba en shock”, comentó.

“He bajado, he tomado un taxi y he venido acá, porque se armó una trifulca”, agregó.

Consultado de quién era vehículo que abordó y cuál fue la ruta que siguieron, el sujeto apenas respondió: “No sé de quién era. Me he bajado en la esquina y he tomado un taxi. En el estado en el que me encontraba no puedo detallar nada de eso”.

Como parte de un confuso relato, el sujeto detalló que acudió a una dependencia policial a interponer una denuncia por homicidio, por el supuesto intento de apuñalamiento; pero no pudo dar detalles certeros del atacante ni menos un nombre.

“No lo sé porque no conocía. No conozco a la persona. Era un hombre bajo. En ese momento uno no ser percata de eso”, aseveró.

Esta es la versión que Pedro Valdivia ha contado a la Policía Nacional del Perú (PNP). No obstante, la información policial da cuenta de que el sujeto disparó contra el periodista, quien aparentemente trataba de apaciguar una gresca.

Como parte de las investigaciones, Valdivia Montoya afronta una orden judicial de detención preliminar por un plazo de siete días.