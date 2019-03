Policía investiga a hombre que asegura que disparó a su esposa para evitar maltrato de su hija

Sujeto disparó a su pareja con quien se casó hace 25 años tras protagonizar una discusión. Según familiares, el responsable disparó de manera accidental. | Fuente: RPP Noticias

El enfrentamiento entre una pareja de esposos por el castigo a una de sus hijas el último viernes acabó en tragedia en una vivienda en la zona de Año Nuevo en Comas. En medio de la disputa, Yuri Castillo Cisneros de 48 años disparó con un arma de fuego a su pareja Carmen Julia Osorio Delgado, quien murió horas después en hospital Sergio Bernales a donde llegó con una herida de bala en el pecho.

La mujer fue llevada al centro de salud por su mismo esposo, quien luego fue detenido en las inmediaciones del mismo establecimiento ubicado en Collique, por ser sospechoso de feminicidio.

En la intervención, el hombre confesó haber matado a quien había sido su esposa durante 25 años, pero dijo que lo hizo en un momento en el que defendía a una de sus hijas, que según dijo estaba siendo agredida de manera muy violenta por su madre.

El coronel Max García, de la división de investigación criminal (Divincri - Comas), dijo a RPP que personal de la Divincri encontró el arma homicida, una pistola Taurus de nueve milimetros, en la casa donde ocurrió el hecho, y que según los testimonios que recogieron de familiares de los Castillo Osorio, la mujer agredía con frecuencia a sus hijos e incluso a su propio esposo.



"Eso tendrá de esclarecerse en las investigaciones", dijo el oficial.

La Policía confirmó a RPP que Castillo Cisneros tenía licencia Sucamec para portar armas, y según su declaración las usaba por seguridad, debido a los asaltos frecuentes que se registran por su zona de residencia. El hombre permanece detenido y en las próximas horas será puesto a disposición del ministerio público.

"No es un feminicida"

Uno de los hijos de este matrimonio, Yurivan Castillo Osorio conversó con RPP Noticias y defendió a su padre, asegurando que lo ocurrido no puede considerarse un feminicidio.

"Para toda la familia eso no es feminicidio, porque reaccionó en un momento que estaba en shock. No lo justifico, pero pido que no lo tilden de feminicida, es una persona tranquila y trabajadora", dijo.

Relató que el inicidente se produjo cuando su padre regresaba de la calle. "Al subir escucha los gritos y ve que ella (su madre) golpeaba a mi hermano de 18 y mi hermana de 12 [...] al ver que les pegaba mi papá es agredido, ellos piden ayuda y ahí saca el ama y comete el crimen", dijo Yurivan.

"Lo que queremos es que se haga justicia, que mi padre sea juzgado pero que no sea tildado de feminicida. Es un buen hombre y en ningún momento se dio a la fuga, él la llevó al hospital", agregó.

El joven dijo que el también fue víctima de agresiones de su madre, y que por su carácter le pidieron que siguieran un tratamiento psicológico, pero ella siempre se negó.