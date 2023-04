PNP capturó a feminicida ecuatoriano | Fuente: PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP), capturó a un ciudadano ecuatoriano, conocido como el 'martillero', que fugó de su país tras asesinar a su pareja hace más de 11 años.



La víctima, identificada como María Fernanda Fernández de Córdova Flores, fue asesinada de 29 martillazos por quien entonces era su enamorado Roberto Campos Crespo (51).

El coronel PNP Carlos López, jefe de la Interpol Lima, precisó a RPP Noticias que el sujeto se encuentra como el segundo más buscado en Ecuador.



"Este asesino es denominado en el Ecuador como el 'martillero'. Dio muerte de 29 martillazos a su víctima, que en aquella época tenía 21 años y tenía una relación sentimental. Se encuentra como el segundo más buscado en el país de Ecuador. Durante 11 años estuvo en la clandestinidad y la familia muy dolida esperaba justicia", dijo.



"Un trabajo de cooperación internacional con nuestros hermanos policías del Ecuador hemos logrado hoy día la captura de este prófugo en el distrito de Los Olivos", añadió.



Afirmaba ser 'personal training' peruano



El coronel Carlos López indicó que gracias al cruce de información de inteligencia entre las policías de Interpol se pudo identificar, ubicar y capturarlo. Precisó que Roberto Campos Crespo era un 'personal training' que daba clases en distintos parques de los distritos de Lima.



"Él es un prófugo internacional está buscado por 195 países por feminicidio. Daba las clases en distintos parques y se le llamaba telefónicamente, porque unos efectivos de inteligencia lograron contactarlo telefónicamente, y logramos traerlo a un parque y ahí procedimos a su captura. Durante la entrevista en la captura él indicó que era peruano, que había nacido en Oyón. Inclusive había practicado tanto que había dejado el acento ecuatoriano. Pero gracias a la información que tenemos, los datos dactilares, datos biográficos y a la foto pudimos identificarlo plenamente y tuvo que confesar el hecho en el que estaba involucrado", aclaró.



¡11 años prófugo!

