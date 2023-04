Huancavelica: Nueve heridos deja enfrentamiento entre universitarios y policías en exteriores de sede [VIDEO]

Los universitarios mantenían tomado el campus desde hace 12 días para exigir la construcción de aulas. | Fuente: RPP

Tres estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica y seis efectivos policiales resultaron heridos tras un enfrentamiento en los exteriores de la sede administrativa de esta casa superior de estudios, en la ciudad de Huancavelica, confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP).



Entre los heridos se encuentran Albert (30), con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano leve; Alejandro (23), quien presenta contusión en pierna derecha; y Katy (22) quien fue dada de alta después de algunos minutos de observación, comunicó el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia.



Al respecto, el jefe de la Región Policial de Huancavelica, Coronel PNP. Edgardo Montoya, señaló que, un grupo de universitarios intentó romper la puerta principal de la sede universitaria, por lo que, los policías utilizaron las bombas lacrimógenas para repelerlos. Los estudiantes mantenían tomado el campus hace 12 días para exigir la construcción de aulas.

Huancavelica: Enfrentamiento entre universitarios y policías | Fuente: RPP

En tanto, el rector de esta casa de estudios, Edgardo Palomino, indicó que, los profesionales del área de Bienestar Universitario vienen identificando a los heridos para brindarles apoyo.

Además, aseguró que los estudiantes de la facultad de Educación entregaron la sede central de Paturpampa tras un acuerdo con las autoridades universitarias.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter