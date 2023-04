"Prácticamente he vuelto a nacer": Policía impactado por congeladora durante rescate se reincorpora a labores

Desde hace dos días, el suboficial PNP se encuentra trabajando en el área administrativa de la sede de Radiopatrulla de la Policía en el distrito La Victoria. | Fuente: RPP

El rescatista de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jhoao Jolkeda, se reincorporó a sus actividades, luego de que fue impactado por una congeladora en la cabeza cuando realizaba labores en la ribera del río Rímac durante los estragos del ciclón Yaku.

El marzo pasado, el técnico de tercera PNP Jhoan Jolkeda quedó herido mientra buscaba una madre y su hijo que habrían desaparecido tras el colapso de su vivienda en San Martín de Porres.



"El diagnóstico que me dijeron los médicos al salir del hospital fue cervicalgia postraumática, que es un dolor en la cervical que aún lo tengo, pero espero que con el tiempo y terapias vaya bajando", indicó.

"Prácticamente he vuelto a nacer"

Desde hace dos días, el suboficial PNP se encuentra trabajando en el área administrativa de la sede de Radiopatrulla de la Policía en el distrito La Victoria.





"Estoy trabajando administrativamente en la oficina ahí con los documentos (...) Claro en la unidad tengo ocho años y nunca me había pasado un accidente. En realidad, no sé mucho de administrativo, pero ahí hay que aprender de todo", manifestó.

El ST3 PNP Jhoan Jolkeda refirió también que su familia lo recibió con carteles al salir del Hospital Central de la Policía y resaltó que fue recibido con mucha gratitud por parte de sus colegas.

"Hay veces que dan las ganas de estar con ellos y de compartir muchas cosas. Están en Huaral, están en situaciones trabajando y uno acá en la oficina. Prácticamente he vuelto a nacer", dijo.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter