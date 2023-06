¡Indignante! Presuntos delincuentes que habrían robado S/ 800 mil a cambista fueron liberados por la Fiscalía

Policiales / Crímenes El agraviado se dirigió a la sede fiscal tras enterarse de que se había dispuesto la liberación de los presuntos delincuentes

El pasado 23 de mayo, el cambista identificado como Víctor Salvador Gonzales fue retenido dentro de un hotel del distrito limeño de Lince donde le arrebataron S/ 800 mil.

Ese mismo día, la Policía capturó a dos presuntos delincuentes quienes estarían involucrados en el robo. Sin embargo, grande fue la sorpresa del agraviado cuando se enteró de que la Fiscalía dispuso ayer, miércoles, la liberación de ambos "por falta de pruebas".

"Ellos fueron detenidos el 23 de mayo y ayer me entero que los han liberado. Según el fiscal Edgard Tomasini Choque Oviedo, por falta de pruebas los han liberado a los dos”, dijo Gonzáles a RPP Noticias.

Debido a la liberación de estos dos presuntos delincuentes, la víctima se acercó hasta la sede de la Dirincri de la avenida España, en el Cercado de Lima, para pedir garantías para su vida.

"Tengo miedo y necesito una garantía para mi vida porque ya están libres los dos: el más implicado, que es Daniel Flores, también está libre", indicó.

Con engaños

Según el relato de la víctima, el día de los hechos fue contactado por uno de sus clientes llamado Alejandro Wiesse, quien le dijo que un amigo suyo, Daniel Flores, estaba interesado en cambiar más de 200 mil dólares.

Ante ello, la víctima se dirigió al hotel donde se realizaría la transacción. Al llegar al estacionamiento, un grupo de delincuentes los retuvo a él y a Flores en una habitación del piso 24 del edificio.

"En el interior (del hotel), bajamos al sótano, vamos al ascensor, abren la puerta y entrado, ahí no más, nos han encañonado. [...] Le dije 'Señor no me mate'. Me quitaron la mochila y ahí nos han metido al fondo y nos han amarrado", señaló.

Tras los hechos y luego de la denuncia, la Policía detuvo a Alejandro Wiesse y Daniel Flores, principales implicados en el caso, que habrían actuado en colusión con los asaltantes.

“Hago un contacto con Alejandro, porque él era mi cliente, quien me contacta con su primo que me lleva al hotel para hacer la transacción. Dentro del hotel nos han asaltado”, relató el cambista.

"Mi teoría es que me han centrado, él y el primo, porque su primo estaba que me llamaba, me llamaba y me llamaban [...] A Daniel recién lo he conocido hace dos días, el que me lo ha puesto es Alejandro Wiesse", dijo.

Suboficial implicado

Un hecho que también ha salido a la luz en las investigaciones es que un suboficial de la Policía estaría implicado en el asalto.

Se trataría del SO2 PNP Dany Placencia quien, según los dos detenidos, habría sido parte del esquema delictivo. No obstante, el agraviado dijo no conocerlo.

"Como siempre lo he dicho, yo al suboficial no lo conozco, no he tenido contacto, el que lo menciona es Daniel Flores y lo identifica como un tal Fino”, sostuvo.

“Fino es el policía que, según las investigaciones estaría implicado. Uno de los delincuentes lo menciona a él”, añadió.