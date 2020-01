Moisés Munayco Castilla fue liberado tras ser detenido por 48 horas en la comisaría. | Fuente: YouTube - Reniec

Romina Victorero es una recepcionista de 25 años que se ha topado con las malas prácticas de la Policía Nacional del Perú, luego de denunciar a su acosador, Moisés Munayco Castilla (49), quien la viene hostigando en su centro de labores desde hace más de dos meses.

Munayco Castilla se ha acercado a su trabajo, ubicado en San Borja, en varias oportunidades. Incluso, en una ocasión, buscó obligarla a que abriera la puerta portando una navaja. El hombre fue detenido por la Policía Nacional cuando la joven presentó videos como prueba al sentar su denuncia, sin embargo, fue liberado a las 48 horas.

En declaraciones al programa Ampliación de Noticias de RPP, Romina reveló que, cuando se encontraba en la comisaría, los Policías le hicieron dar su declaración al lado de su acosador. Además, a pesar de que pidió que no se revele la dirección de su domicilio, la fiscal de turno pronunció su dirección completa en frente del denunciado.

“[La Policía] es indiferente, insensible. El día de la denuncia —y es algo que no esperé vivir, pero que sé viven todas las mujeres que denuncian— yo tenía al señor en frente. Me pusieron a decir mi declaración con el hombre a mi costado sin esposas”, relató.

Asimismo, aseguró que la Policía no la derivó al Centro Emergencia Mujer ni le informó que podía pedir asesoramiento. Al denunciado, en cambio, se le ofreció de inmediato un abogado de oficio.

“Te minimizan. Me dijeron que había otro caso de feminicidio que era más importante, pero probablemente una mujer que fue asesinada también fue acosada antes. Cualquier caso no es mayor o menor que el mío, todos los casos son importantes… “, comentó.

NO SERÍA LA ÚNICA VÍCTIMA

Victorero aseguró que, tras hacer pública su denuncia en redes sociales y en diversos medios de comunicación, la madre de otra presunta víctima se comunicó con ella para revelarle que Moisés Munayco también había acosado sexualmente a su hija.

“La madre de otra víctima me dijo que a su hija también la había seguido y que su hija le hizo el pare y no lo volvió a ver. Yo le pedí que hiciera una denuncia. Yo no sé qué más pueda hacer, pero voy a seguir hasta donde pueda”, refirió.