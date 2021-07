El ladrón negaba su crimen pese a haber sido grabado en video. | Fuente: Policía Nacional

Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional capturaron a un delincuente que minutos antes había robado su celular a una joven, en el cruce de la avenida Prolongación Tacna con el jirón Guardia Republicana, en el Rímac.

Los policías encubiertos habían realizado un seguimiento al ladrón, identificado como Arnold Vargas Gómez, de 34 años, a quien incluso tenían grabado en video.

El malviviente aprovechaba la congestión vehicular de la citada intersección para asaltar a conductores y pasajeros de buses y autos particulares.

Negó delito

Tras ser capturado, Arnold Vargas Gómez negó haber cometido crimen alguno, pese a que tenía en su poder el celular robado.

“No tengo el celular, no tengo nada que ver”, dijo inicialmente. “No sé, señorita, no es mío. No tengo nada que ver. Yo no he sido el que ha sido”, respondió al ser confrontado por una agente del Grupo Terna.

Según información policial, este ladrón ya había sido intervenido por el mismo hace aproximadamente un mes, pero regresó a las calles a seguir delinquiendo.



