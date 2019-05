Los ladrones fueron capturaron y serán procesados. | Fuente: Municipalidad de Santa Anita

Una serena de Santa Anita frustró un asalto y capturó a dos peligrosos raqueteros, que minutos antes habían robado su celular a una vecina en las inmediaciones del Mercado Modelo de la urbanización Los Ficus.

Se trata de Jessica Pinedo, quien con su moto persiguió y cerró el paso a los bandidos, que escapaban en un mototaxi tras haber consumado el atraco.

“Cerré al mototaxi con mi unidad. Un ladrón iba al volante y otro en el asiento del pasajero. Me bajé, vi que no tenía arma y me enfrenté al chofer. Forcejeamos unos segundos, pese a que era más gordo y alto que yo, (pero) logré reducirlo”, contó la agente.

El otro ladrón intentó escapar a pie, pero fue capturado por otros serenos que acudieron a atender la emergencia.

Según un comunicado de la Municipalidad de Santa Anita, el celular fue devuelto a su propietaria, quien agradeció el trabajo de la serena.

No es la primera vez que Jessica Pinedo logra frustrar un asalto. En enero, logró capturar a dos ladrones que habían asaltado a una adolescente.