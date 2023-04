"Uno como padre tiene miedo": testimonios por el peligro en la calle ante casos de sicariato en el Perú

Según la II Macrorregión Policial del Lambayeque, de enero a la fecha, en esta parte del país se han registrado 7 casos de sicariato. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Mininter

El sicariato, la extorsión, los asaltos y, en general, la inseguridad ciudadana, en el norte del país sin que las autoridades puedan detener estos delitos. Los vecinos, transportistas y empresarios viven atemorizados y demandan que la justicia sea más drástica con los delincuentes en regiones como La Libertad y Lambayeque.

RPP Noticias recogió la voz de los ciudadanos. En la región La Libertad, en lo que va del año se han cometido más de 84 homicidios, de los cuales 34, corresponden a casos de sicariatos o ajuste de cuentas, según información del Departamento de Investigación Criminal de Trujillo. Esto nos dice el ingeniero industrial Franco Lavado Castillo, de 34 años.

“Trujillo, de un momento a otro, se ha convertido en tierra de nadie. Se ven tantos asesinatos diarios, que al menos, uno como padre tiene miedo, incluso, por sus hijos. Se ven tantos casos, a veces uno piensa que ya no se encuentra Trujillo como era antes. Sinceramente, no sé si las autoridades están haciendo algo o no, pero deben actuar con un plan de contingencia para esto”, manifestó.



“Trujillo, de un momento a otro, se ha convertido en tierra de nadie. Se ven tantos asesinatos diarios, que al menos, uno como padre tiene miedo", dice el ingeniero industrial Franco Lavado Castillo, de 34 años. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Teresa Gonzales

Sicariato: "Siempre existe la inseguridad"

Mientras que el ingeniero civil Edinson Cava, de 32 años, del distrito El Porvenir, cuenta su experiencia negativa.

“¿Tú has sido víctima en algún momento de asaltos? Sí, en varias oportunidades, una vez intento de secuestro, otra vez me robaron el carro, me quitaron el celular y el dinero, siempre existen esas cosas aquí en Trujillo”, señaló.

Ante esta situación de inseguridad en Lambayeque, los transportistas de Chiclayo han propuesto que se implemente la estrategia del taxi cívico, la cual consiste en llamar de inmediato a la central 105 para que la policía se constituya al lugar tras ser testigos de actos delincuenciales. Orlando Bustamante, gerente de la empresa Perú Tours, promotor de esta iniciativa, comenta que hace cinco años asesinaron a uno de sus trabajadores tras negarse a pagar cupos y hasta el momento el crimen no ha sido esclarecido.

"Nosotros éramos uno de los que constantemente nos estaban extorsionando, pero gracias a Dios nunca llegamos a pagar nada, pero si me mataron a un chofer y me desaparecieron un carro. Eso es lo malo que a veces uno hace la denuncia, pero todo se queda ahí, pareciera que hubiera confabulación, complicidad con estas bandas delincuenciales, que nunca se llegó a investigar y se ha quedado simplemente en denuncia, en papel”, indicó.



Sicariato: Con frase incluida

Según la II Macrorregión Policial del Lambayeque, de enero a la fecha, en esta parte del país se han registrado 7 casos de sicariato.

Es más, en las últimas semanas, sicarios de Lambayeque y Piura grabaron el asesinato de sus víctimas, quienes presuntamente se negaron a pagarle a prestamistas extranjeros, según la Policía Nacional. Los delincuentes repitieron la frase “esto es para que respetes el sistema” a la hora de retirarse de la escena del crimen.

Y en el norte chico, la provincia de Barranca, en la región Lima, es la más afectada por la criminalidad. En lo que va del año se han cometido 15 homicidios, entre ellos, el de un suboficial de Tercera, Juan Ángel Herrera Lozano, de 24 años, quien fue asesinado a balazos a una cuadra de la comisaría de Barranca tras resistirse al robo de su arma.



Perfil del sicario en el Perú

Además del interés por el dinero, ¿Cuál es el nuevo rostro del sicario en el país? ¿existen características que antes no se identificaban en estos delincuentes? conozcamos más sobre este tipo de delitos y sobre quienes se atreven a hacerlo en el siguiente informe.