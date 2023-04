¿Cómo se explica el aumento del sicariato en el Perú y qué medidas debe implementar el Gobierno para combatirlo?

El mercado negro de armas de fuego en el Perú: En el año 2022, en nuestro país fueron decomisadas 13 267 armas de fuego. De ese total, el 44% se confiscaron en Lima y Callao, según datos de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).





Al respecto, Fausto del Castillo, director de la Asociación de Usuarios Responsables de Armas, indicó en RPP Noticias que el informe brindado por la mencionada entidad carece de unos datos importantes para entender mejor la magnitud del problema. "(El informe) debería decir qué armas son de origen legal, deberían decir cuántos son de civiles, de policías, de militares y cuántas han venido fuera del país, que no tienen registro de internamiento al país. Ese dato es el más importante. Como asociación hemos pedido esto desde que promulgamos la Ley 30299 ya hace una década y nunca nos han dado, no sabemos si no saben, no les interesa o los números los asustan", manifestó.