SJL: capturan a hombre que estafaba a transeúntes con maquetas de celulares

El presunto estafador es conocido con el alias de 'Ceelar'. | Fuente: Difusión

Los agentes del Grupo Terna detuvieron recientemente a un hombre acusado de estafar a transeúntes con maquetas de celular. La detención se registró en el paradero 12 de Canto Grande, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Los agentes policiales ya estaban tras los pasos de Miguel Ángel Flores Castañeda, de 25 años, por emplear la modalidad conocida como el ‘cambiazo’. Minutos antes de su detención, su última víctima había sido un hombre que le compró un moderno celular por la suma de 100 soles.

El agraviado detalló que, antes de concretar la venta, Flores Castañeda, conocido también como ‘Ceelar’, le enseñó un celular funcional; sin embargo, luego de la transacción, se percató de que el equipo móvil era una simple maqueta.

“El muchacho me vendió un teléfono bueno y resulta que cuando me doy cuenta veo una maqueta. Como me lo vendió barato, quise comprárselo. No me di cuenta y lo metí en un bolso. Espero que a otras personas no les suceda lo mismo”, declaró la víctima.

El sujeto estafado, quien logró recuperar su dinero, reconoció a Miguel Flores.

A raíz de esta intervención, la Policía Nacional del Perú (PNP) recomienda a los ciudadanos no comprar celulares de dudosa procedencia, puesto que la mayoría de ellos son robados en circunstancias en que las víctimas son agredidas.