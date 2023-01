Óscar Farroñay relató que lo mantuvieron oculto en una casa de cuatro pisos, en la cuadra 7 del Malecón Checa en Zárate, en San Juan de Lurigancho. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Andrea Amésquita

La Policía Nacional del Perú (PNP), capturó a tres personas involucradas en el secuestro del hijo de un empresario en el distrito de San Juan de Lurigancho, quien logró escapar por sus propios medios de los raptores.

Según la División de Secuestros de la PNP, Óscar Farroñay fue secuestrado la noche del sábado 7 de enero cuando iba a reunirse con una mujer. Horas después, desconocidos llamaron a su papá para exigirle 20 mil soles de rescate.

El monto fue depositado a una cuenta bancaria y la PNP logró dar con el titular de la cuenta, quien responde al nombre de Ana Cecilia Días Osorio (37). Ella fue intervenida la noche del domingo en Lince junto a su pareja Máximo Feliciano García Rado, quien tiene antecedentes por secuestro. También se detuvo al ciudadano extranjero Leonel José Flete Cariel (26).



Óscar Farroñay relató que lo mantuvieron oculto en una casa de cuatro pisos, en la cuadra 7 del Malecón Checa en Zárate, en San Juan de Lurigancho.



"¡Se está escapando!"

El coronel PNP, Jhony Huamán, jefe de la División de Secuestros de la Policía, precisó a RPP que los delincuentes mantenían dopada a su víctima.

"Esta persona según comenta y hemos podido advertir le han estado aplicando, no sabemos, si drogas o un sedante por el cual la persona se encontraba media somnolienta. Le pasa los efectos del somnífero se da cuenta que ya no está la cantidad de personas que lo cuidaban. Él aprovecha y una de las personas que estaba fuera es quien grita: '¡Se está escapando!' Eso hace que él se corra y ha tenido suerte que esa avenida sea transitada", dijo.

En el año 2022 se registraron tres casos de secuestros, entre ellos el caso de un empresario en Los Olivos donde la familia pagó el rescate, pero nunca se realizó la liberación. En lo que va del 2023 solo se ha reportado un caso de secuestro, el de Óscar Farroñay.



