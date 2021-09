SJL: hallan el cadáver de un hombre que habría sido asesinado por prestamistas

El cuerpo fue encontrado en la cuadra 11 de la avenida Malecón Checa. | Fuente: RPP / Edgardo Reto

Vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) hallaron esta madrugada el cadáver de un hombre, no identificado, quien presuntamente habría sido asesinado por prestamistas.

Testigos consultados por RPP Noticias señalaron que el cuerpo fue arrojado desde una camioneta con lunas polarizadas a la altura de la cuadra 11 de la avenida Malecón Checa, en la entrada del Puente Betania.

El cadáver estaba envuelto en bolsas de plástico y sobre él había un letrero con el mensaje: ‘No se presta ni compra. El que sabe, sabe’.

Sospechosos detenidos

Fuentes de la Policía Nacional informaron que cinco sospechosos fueron detenidos en la zona de Mangomarca. Estas personas intentaron darse a la fuga, pero fueron intervenidas por agentes del orden.

Estas personas, de nacionalidad extranjera, tenían en su poder cuadernos y tarjetas de préstamos.

El hombre asesinado no ha sido identificado y en el lugar no se vieron a familiares. Los vecinos dijeron no conocerlo.



