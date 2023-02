SJL: Mototaxista fue asesinado a balazos en la zona de Canto Grande

El asesinato habría sido por cobro de cupos, asegura la hermana de la víctima. | Fuente: RPP Noticias

Un hombre fue asesinado a balazos en los exteriores del colegio Monitor Huáscar, zona de Canto Grande, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Se trata de un mototaxista que fue identificado como José Luis Arce (30). Este hombre había ido a la casa de su hermana ubicada en el paradero 2 de Canto Grande para recoger comida para su mascota.

Minutos después presuntamente habría sido perseguido y asesinado con al menos tres balazos. Hasta el lugar del deceso llegó su hermana, quien confirmó que se había reunido con su hermano antes de ser asesinado.

"Llegó a la casa para llevar comida para su animal y de ahí es donde sintió que lo perseguían y llegó hasta acá porque la cadena de su moto se salió. Quizá si la cadena de su moto no se salía, él hubiese podido escapar. No se sabe nada, llegamos cuando ya estaba tirado y la gente no habla, no quiere hablar. Sí ha recibido amenazas, no dijo más", declaró a RPP Noticias.

Los restos mortales de José Luis Arce terminó en la base de su mototaxi de color azul de placa 76317A, él vestía un polo blanco y un short negro, a pocos metros de la víctima se encontraba lentes de sol de color morado.

El hombre tenía una hija de seis años y hace unos meses sufrió otro ataque similar, esa vez fueron cinco balazos en donde solo se vio afectada la mototaxi en el paradero 5 de Canto Grande en San Juan de Lurigancho, según su hermana.

Además, ella aseguró que el asesianto sería por cobro de cupos. Se espera personal de criminalística para hacer las diligencias del caso.

Convocan a Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana

La presidenta Dina Boluarte anunció la mañana de este martes la convocatoria, en los próximos días, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), con la finalidad de adoptar medidas urgentes, concretas y drásticas contra la delincuencia común y el crimen organizado.

Durante la ceremonia de incineración de droga decomisada hasta el 2023, indicó que su Gobierno no permitirá que la delincuencia atemorice a la población, sabiendo además que la inseguridad es uno de los mayores problemas del país, por encima de la corrupción, acceso a la salud y educación, el empleo y la reactivación económica.

"Anuncio que en los próximos días, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, convocaremos al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana a fin de aportar y adoptar acciones urgentes, concretas y drásticas, contra la delincuencia común y el crimen organizado en todo el territorio nacional", manifestó.