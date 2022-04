Elio Huamán mantuvo encerrada, por más de 10 años, a su hija en este segundo piso | Fuente: RPP

En San Juan de Lurigancho (SJL), una joven de 31 años permaneció encerrada más de 10 años por su padre, en el segundo piso de su vivienda, ubicada en la cuadra 4 del Jr. Las Caléndulas. Ella fue rescatada ayer por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de que la madre hiciera la denuncia en la Comisaría de Caja de Agua, en el citado distrito.

Elio Jesús Huamán Curimanya (55), padre de la joven, habría mantenido en cautiverio a su hija en condiciones infrahumanas y sin motivo aparente, durante, por lo menos, 11 años. El hombre, que se dedica al reciclaje, fue detenido ayer en la comisaría del sector; pero, esta mañana, fue liberado porque aún no se tienen los resultados del médico legista que certifiquen el daño a la joven.

Robert Huamán, primo hermano de la mujer retenida, quien vive en el primer piso de la vivienda, señaló que dejaron de verla desde que ella tenía entre 17 y 18 años, pero pensaron que se debía a un problema de salud mental. Sin embargo, precisó que la joven era “bastante normal”, por lo que no comprendía la razón para mantenerla en esas condiciones.

“Nosotros no entendemos las razones por las que ella ha estado encerrada en esas condiciones durante tanto tiempo. No entendemos que pasó por la mente de él […] Sabíamos que ella se encontraba un poco mal, pero nunca la escuchábamos; y como él es una persona muy reacia no se [podía] ni siquiera preguntar qué pasa con ella […] Yo la conozco desde que ella nació. Ella siempre ha sido una niña normal” declaró a RPP.

Presunto abuso sexual

Por otro lado, Robert Huamán señaló que la madre de la joven contó a la familia que, antes de su encierro, ella le habría confesado que su padre había abusado sexualmente de ella.

“La mamá confiesa que la hija, cuando ella todavía estaba bien, le dijo que su padre había abusado sexualmente de ella. Eso hace que nosotros [la familia] llamemos al Ministerio de la Mujer”, refirió.

Asimismo, según indicaron los familiares, la joven se encuentra totalmente indocumentada pues nunca se realizaron los trámites para gestionar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Actualmente, la joven se encuentra en el Hospital Cayetano Heredia, donde el personal médico trata de determinar su estado de salud físico y mental. Sin embargo, según indica la familia, la joven se encuentra muy alterada e impide que los médicos realicen las evaluaciones correspondientes.

Los familiares solicitaron que el médico legista se acerque al citado nosocomio para realizar las pericias correspondientes, que permitan que Elio Huaman Curimanya reciba la sanción penal que corresponde por este hecho.