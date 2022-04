Ministro del Interior, Alfonso Chavarry, visitó a la suboficial atacada en Comas | Fuente: Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Alfonso Chavarry, junto al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Vicente Tiburcio, acudió hoy a la clínica Jesús María, en Independencia, a conocer el estado de salud de la suboficial PNP, Mayra Villarreal Tasayco (30), quien fue atacada ayer, con un cuchillo, mientras cumplía su labor en Comas.

A su salida, indicó a la prensa que la suboficial de tránsito “ya está fuera de peligro”, aunque precisó que continuará en tratamiento.

“Acabo de conversar con ella […] Ha salido del estado crítico. Estaba muy preocupada por su salud y su familia, pero […] he hablado con los médicos. Me han mostrado la tomografía y, gracias a Dios, no hay una complicación con el pulmón u otros órganos. Ya está en tratamiento con todo el equipo médico en este hospital”, explicó.

Asimismo, refirió que su cartera asumirá “todos los gastos médicos” que impliquen el tratamiento de Mayra Villarreal, a fin de que pueda restablecerse plenamente.

“No la vamos a descuidar. Es nuestra obligación […] como institución, estar pendientes [de ella] y que se recupere de lo que ha sufrido […] Asimismo, [veremos] por todos sus medicamentos y por todos sus gastos que deba realizar en esta clínica”, señaló.

Por otro lado, refirió que ha dispuesto de personal policial para que permanezca “las 24 horas” en la clínica en la que se encuentra internada la suboficial, a fin de que haya una coordinación permanente entre el personal médico y el personal policial ante cualquier requerimiento.

Instituciones condenan agresión

La suboficial PNP, Mayra Villarreal, fue apuñalada ayer por Diego Sandi Macullama (19) mientras dirigía el tránsito vehicular en la Panamericana Norte, a la altura de la av. Trapiche. El móvil del ataque fue el intento de robarle su arma de reglamento para cometer un asalto en un mercado, según declaraciones del agresor a los efectivos policiales que lo detuvieron.

Ante esto, el Ministerio del Interior, mediante un comunidado, condenó el ataque y exhortó a las autoridades judiciales a que “actúen con celeridad y firmeza” a fin de que el autor del ataque reciba “la sanción correspondiente de acuerdo a ley”.

A su vez, la Policía Nacional del Perú (PNP), vía twitter, refirió que la suboficial atacada “no está sola” y expresó su “profunda admiración” hacia la mujer policía en cumplimiento de su deber. También exigieron “la celeridad de las investigaciones para que caiga todo el peso de la ley al agresor”.

También la Defensoría del Policía, mediante un comunicado, garantizó la atención a Mayra Villarreal, y aseguró que harán “un seguimiento y monitoreo del caso en cuestión” para que el agresor reciba la sanción judicial correspondiente.

Al cierre, Diego Sandi Macullama, el atacante de la suboficial, se encuentra detenido en la Comisaría de Santa Luzmila en Comas. Según el general Carlos Malaver, jefe de la Dirección de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la PNP, será denunciado por tentativa de homicidio o tentativa de feminicidio ante el Ministerio Público.

🗞️ #ComunicadoMininter | El sector Interior expresa su enérgico rechazo al ataque perpetrado en contra de la SO2 PNP Mayra Villarreal Tasayco e informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/x7tB2F02sm — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 24, 2022

¡𝗡𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮́𝘀 𝘀𝗼𝗹𝗮! 👮‍♀️

El comandante general, Vicente Tiburcio, llegó hasta la Clínica Jesús del Norte para expresar su profundo respaldo a la S2 PNP Mayra Villareal Tasayco, quien fue atacada cobardemente por un sujeto durante su servicio, en #Comas. pic.twitter.com/G6klU5GZsn — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) April 24, 2022