SJM: delincuentes asaltaron en grupo a exmiembro de la Marina y le robaron su motocicleta [VIDEO]

Cámaras de seguridad captaron el instante del robo.

Delincuentes asaltaron en grupo a Piero Peralta, un exministro de la Marina de Guerra del Perú, a quien no solo le arrebataron su celular y billetera, sino que también le quitaron su motocicleta.

El atraco ocurrió ayer, jueves, al promediar las 7:00 a.m., en la avenida Salvador Allende, a la altura del paradero Pebal, en San Juan de Miraflores (SJM).

El hombre, que actualmente se dedica a brindar seguridad privada, había salido de trabajar y se detuvo en el citado punto para comprar su desayuno en un puesto ambulante.

En ese momento, aparecieron tres delincuentes a bordo de motocicletas y lo rodearon. Uno de ellos lo encañonó con una pistola y lo obligó a entregar sus pertenencias. Luego, le hizo bajar de su moto y se la llevó conduciendo. Todo ocurrió en cuestión de segundos.

Inseguridad en Lima

En diálogo con RPP Noticias, Piero Peralta contó que intentó poner resistencia, pero los delincuentes estaban armados, por lo que tuvo que resignarse a entregar sus pertenencias.

“Yo pongo resistencia para evitar el robo, pero me saca el arma, la rastilla y me apunta a la cadera. Ahí me hago a un costado y se llevan la moto en dirección al paradero Pebal para arriba, para el cerro, mejor dicho”, comentó.

El hombre había comprado su moto hace seis meses con un préstamo que aún está pagando. Por ello, hizo un llamado a la Policía Nacional para que redoble esfuerzos para dar con los delincuentes y recuperar su motocicleta.

Cabe mencionar que este asalto ocurre el mismo día en el que el Gobierno dispuso ampliar por 45 días el estado de emergencia en Lima y Callao para luchar contra la inseguridad ciudadana.



