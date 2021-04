SMP: delincuente arrastró varios metros a joven madre para quitarle su celular y su dinero

Vecinos pidieron más patrullaje en la urbanización Condevilla. | Fuente: Andina / Referencial

Una joven madre, identificada como Nadine Salazar, sufrió el robo de su celular y del poco dinero que había logrado juntar durante la jornada por realizar clases particulares a domicilio.

A través del Rotafono, contó que en el cruce de las calles Felipe Arias con Agustín Gamarra, en la urbanización Condevilla, en San Martín de Porres (SMP), fue interceptada por un delincuente que iba a bordo de una motocicleta.

Según su relato, el malviviente sacó un arma y la obligó a entregarle su cartera. La joven madre se resistió y forcejeó con el asaltante, que la jaló, la tumbó al piso y la arrastró por varios metros hasta que soltó sus pertenencias.

Inacción policial

Nadine Salazar denunció que cuando acudió a la comisaría a asentar la denuncia, le dijeron que, si no tenía pruebas que ayuden a dar con el asaltante, como la placa de la moto o imágenes de cámaras de vigilancia, “mejor ya déjalo así”.

“Por la zona no hay cámaras, no hay luz, no hay absolutamente nada. Y en la comisaría dijeron que ‘es feriado’ y ‘tienes que venir con un número de placa, con una evidencia, un video’. Como que me dijeron ‘ya déjalo así’”, sostuvo la mujer.

Los vecinos de Condevilla hicieron un llamado a las autoridades de SMP para reforzar el patrullaje en la zona y mejorar la iluminación, ya que esto es aprovechado por los delincuentes para asaltar a transeúntes.



