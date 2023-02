SMP: empresario denuncia que extorsionadores le exigen pago mensual de mil soles para no atentar contra su familia

Extorsionadores mantienen amenazado al empresario de carga y mudanza | Fuente: RPP Noticias

El dueño de una empresa de transporte de carga y mudanzas en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP) vive una pesadilla desde que empezó a ser amenazado por extorsionadores.

Según relató a RPP Noticias, las amenazas no solo han continuado desde que hizo la denuncia ante la Policía Nacional sino que, incluso, le robaron autopartes a dos vehículos de su empresa que se encontraban estacionados.

Exigen "colaboración" mensual

El referido empresario, cuya identidad prefirió que se mantenga en reserva por cuestiones de seguridad, señaló que la extorsión inició con llamadas a los números de su empresa por parte de sujetos que decían pertenecer a la organización criminal internacional conocida como 'Tren de Aragua'.

Cuando dejó de responder las llamadas, le escribieron vía WhatsApp y continuaron con las amenazas a él y a su familia si no les depositaba una "colaboración" de S/ 1 000 mensual a cambio de "seguridad".

"Me pidieron una colaboración mensual de mil soles para que tenga protección y que si no les depositaba iban a atentar contra mi vida y la de mi familia. Me dijeron que pertenecían a la banda del Tren de Aragua y que si no cumplía con los pagos iban a hacer acto de presencia. Yo corté la llamada y me mandaban mensajes", indicó.

Ante ello, el empresario se dirigió a la Dirección de Investigación Criminal (Depincri) de SMP donde puso la denuncia correspondiente. Sin embargo, unos días después, un grupo de delincuentes robaron autopartes a dos unidades de su empresa y las amenazas siguieron desde otros números telefónicos.

Vale decir que la empresa en mención tiene 30 años de operación en el rubro de carga. Además, según dijo el dueño, se trata de un pequeño negocio familiar que les permite subsistir.

La Policía de la Comisaría de Condevilla en SMP señaló que se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con la identidad de los extorsionadores.