La familia de Joshuany Muñoz vive en El Agustino, pero ella se mudo a Chorrillos para estar cerca de su centro de trabajo. | Fuente: Facebook - Joshuany Muñoz

Joshuany Muñoz Bravo, una joven de 22 años, fue encontrada muerta tendida boca abajo en la cama de la habitación que alquilaba en una vivienda de la calle San Luis en Chorrillos.

El cuerpo de la joven fue encontrada por la dueña de la casa, quien se acercó a la habitación alertada por su ausencia. La víctima tenía huellas que indicaban que había sido golpeada y asfixiada.

Pedro Muñoz, padre de la joven, vertió sus sospechas sobre un hombre de nacionalidad venezolana de 19 años y de nombre José Luis que, según indicó, acosaba a su hija.

"Es una persona que siempre la hostigaba, la perseguía hasta la puerta de su vivienda y mi hija, como ella tenía su enamorado, le decía: no me molestes. Pero el jovencito no entendía eso y siempre estaba tras ella", relató a la prensa.

La familia tampoco descarta una posible victimaria, pues en un espejo de la habitación de la víctima se encontró una inscripción amenazante: "No te metas con el veneco".

Pasada la medianoche de este miércoles, la Policía aún se encontraba en la habitación de la víctima realizando las pericias de criminalística. Además se esperaba la llegada de representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver.

Según informó una hermana de la víctima, Joshuany Muñoz vivía sola en Chorrillos por ser un un lugar que cercano a su centro de trabajo, pero la casa de su familia se ubica en el distrito de El Agustino.