Una mujer fue agredida brutalmente por su conviviente en Surco

Una mujer fue agredida de manera brutal por su conviviente la noche del domingo en una calle de Surco, un hecho que quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del distrito.

Las imágenes muestran a la víctima siendo jaloneada, cargada y lanzada a la pista con violencia, hasta en dos oportunidades, por su agresor, el ciudadano venezolano Edison Jesús Romero Montiel (35)

La golpiza pudo ser mayor, pero varios vecinos se acercaron a auxiliar a la mujer y lograron que el agresor se replegara. La víctima resultó herida con golpes en la cabeza y contusiones en los brazos.

Tras la agresión, la mujer denunció a Romero Montiel en la comisaría de Surco y este fue detenido por la Policía. La mujer fue llevada al hospital Casimiro Ulloa donde es atendida.





#AHORA | Agentes de la @PoliciaPeru ubicaron y capturaron al ciudadano venezolano Edinson Romero Montiel (35), quien agredió salvajemente a su conviviente esta madrugada, en #Surco. La víctima se encuentra recibiendo asistencia por parte de la #PNP. #LaPNPnoSeDetiene pic.twitter.com/RC6YExXBLO — Mininter Perú (@MininterPeru) January 20, 2020

En declaraciones a RPP, la víctima dijo que convivía desde hace unos meses con su agresor y que los actos de violencia eran constantes. Indicó que Romero Montiel es consumidor de alcohol y drogas y se ponía violento cuando ella no le daba dinero para su consumo.

"Tomaba casi continuamente y fuma, entonces como yo no le compraba a veces se ponía alterado, me exigía, me manipulaba. me amenazaba, es más, tengo pruebas, videos y audios", relató.

La mujer pidió una actuación severa de la Policía y la Fiscalía contra su agresor, pues teme que tome represalias.