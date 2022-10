El regidor Walter Oyarce señaló que había que hacer un trabajo interinstitucional para combatir las barras bravas | Fuente: RPP Noticias

Walter Oyarce Delgado, regidor de la Municipalidad de Lima y padre de Walter Oyarce - el joven de 26 años que fue asesinado en el 2011 en el marco de un clásico entre Alianza Lima y Universitario - se pronunció acerca de los trágicos acontecimientos de ayer, domingo, cuando tres personas fueron asesinadas a tiros por un supuesto barrista.

En diálogo con RPP Noticias, Oyarce Delgado señaló que los que cometen ese tipo de actos de violencia no son barristas, sino delincuentes.

“No es un barrista, es un delincuente que viste una camiseta y que despliega toda su insanía. Y eso está presente en todos los colores de camisetas. Hay gente que tenemos que, o cortarla cuando están iniciando en ese grado de insanía, o tratarlas, recuperarlas y sancionarlas cuando se amerita", apuntó.

En ese sentido, resaltó que esos casos "no pueden quedar impunes" pues eso refuerza este tipo de actos de violencia.

"No puede haber impunidad en estos casos, porque cuando hay impunidad, estos actos toman más fuerza (...) Además, al autor de los disparos se le ve en una posición casi de entrenamiento para disparar. Y lo hace en una vía pública, ha podido impactar a alguna mujer o a un niño. Eso no lo podemos permitir", remarcó.

"Vivimos en una sociedad con un problema de salud mental"

A su vez, el regidor municipal consideró que la violencia que se ve en este tipo de enfrentamientos es reflejo de la violencia social actual, lo que, según señaló, está causando un "problema de salud mental" en la ciudadanía.

"Como sociedad, estamos viviendo un problema de salud mental. Hay mucha gente que es insana mentalmente y que vuelca sus traumas haciendo daño a otras personas. Y el problema es que no debemos acostumbrarnos a esto, no debemos ser indolentes. Te confieso que cada vez que veo noticieros, y me entero que matan personas para robarles el celular, ya un poco como que me acostumbré y eso no debe pasar", sostuvo.

Asimismo, Oyarce refirió que esta "violencia social" inicia en los hogares, donde los jóvenes "terminan yéndose al despeñadero o salen adelante".

"Es un problema de salud mental y ahí debemos trabajar. Por eso, la situación nos obliga a varias organizaciones a trabajar en equipo para encontrar la solución. En ese trabajo en equipo, tiene que estar el Ministerio Publico (…), el Ministerio del Interior (Mininter) que debe darnos las garantías de que estos espectáculos se realicen en las mejores condiciones. Tenemos a la comisión que se ha creado para darle seguridad a los espectáculos públicos y a las entidades ediles", explicó.

En esa línea, resaltó que la actual gestión municipal está trabajando un proyecto similar a "Goles de Paz" que se ejecutó en Bogotá, Colombia, para hacer frente a las barras bravas.

"Primero, se identifica a las personas violentas de la barra y se hace con la misma gente que pertenece a ello. Los buenos líderes son repotenciados, se les capacita, se les da oportunidades de desarrollo, de logros profesionales. Son reconocidos por cosas buenas. Y eso hace que los mismos barristas se comprometan a mejorar y limpiar sus barras. Hoy en día, son organizaciones que contribuyen mucho a la colectividad a la que pertenecen", señaló.