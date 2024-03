Ate: joven se encuentra en UCI tras ser golpeado y acuchillado por presuntos barristas de Alianza Lima

Lima Joven se encuentra en UCI tras ser golpeado y acuchillado por presuntos barristas de Alianza Lima

Luis Rodrigo Snyman Vasquez (19) se debate entre la vida y la muerte tras ser brutalmente golpeado y hasta acuchillado, el último jueves, por presuntos barristas de Alianza Lima en la avenida Separadora Industrial, en la zona de Sicuani, en el distrito de Ate.

El joven, malherido e inconsciente, fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, siendo derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde su pronóstico es reservado.

A través de RPP, la señora Ludith Vásquez, madre de la víctima, aseguró que su hijo fue golpeado con un palo, pateado en el suelo y acuchillado en diversas partes del cuerpo, motivo por el cual tiene un riñón comprometido.

“Con cuchillo lo atacaron a mi hijo reiteradamente en el pecho, en el abdomen, en la pierna; y con palo le golpearon la cabeza”, refirió la madre.

“Mi hijo está en estado crítico, aún en observación. Está afectado su riñón. El doctor me dijo que no le funciona porque necesita hacerse una hemodiálisis. Pero no pueden hacerlo ahora, porque (mi hijo) está muy débil”, añadió.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Pide justicia

La mujer denunció, además, que estos presuntos barristas de Alianza Lima no solo golpearon brutalmente a su hijo, sino que también le robaron sus zapatillas y sus herramientas de trabajo.

“Le robaron las zapatillas y las herramientas que tenía dentro de la mochila para hacer corte de cabello. Él lo hacía como pasatiempo, para hacer un corte de cabello”, comentó.

La madre se mostró indignada, ya que -aseguró- a pocos metros del lugar donde su hijo fue golpeado hay una caseta del Serenazgo de Ate.

“Por donde fue atacado mi hijo hay caseta de Serenazgo. Que tomen cartas en el asunto. Estos señores tan solo son de ‘finta’, porque no hacen nada”, comentó.

La señora hizo un pedido de justicia y exigió a la Policía Nacional y a las autoridades de Ate dar con los jóvenes que atacaron a su hijo, a fin de que sean procesados por este crimen.