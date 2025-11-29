Ministerio Público abrió investigación por muerte de hombre y mujer dentro de un departamento de Breña

El Ministerio Público inició las investigaciones en torno a la muerte de una mujer y un hombre dentro de un departamento del piso 17 de un edificio multifamiliar, ubicado en la cuadra 6 de la avenida República de Portugal, en el distrito limeño de Breña.

En un comunicado, la institución indicó que el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María abrió carpeta fiscal “contra los que resulten responsables por el delito de homicidio simple en agravio de Katerin Zambrano, de nacionalidad venezolana, y de un varón aún no identificado”.

La Fiscalía detalló que la mujer fue hallada en su habitación, “tendida en el piso, con sangre esparcida a la altura de la cabeza”; mientras que el varón estaba recostado en una cama, “con una bala de arma de fuego en la boca”.

“Durante la inspección policial, se halló el arma en la misma habitación”, se lee en el documento.

Entre las diligencias realizadas, el Ministerio Público refirió que el fiscal a cargo recogió huellas dactilares, proyectiles, entre otras evidencias. Asimismo, ordenó el levantamiento de los cuerpos y su posterior traslado a la Morgue Central de Lima, para continuar con las diligencias.



🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inicia diligencias urgentes e inaplazables por el delito de homicidio, tras el hallazgo de dos cadáveres en un departamento del distrito Breña. Ambos cuerpos fueron encontrados en una habitación del inmueble, en donde también fue hallada un arma de fuego.… pic.twitter.com/sqOQZevNqv — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 28, 2025

“Posible caso de feminicidio”

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció sobre este caso. A través de su cuenta en X (antes Twitter), aseguró que está brindando asesoría legal los familiares “ante un posible caso de feminicidio seguido del suicidio del presunto agresor, quien sería la pareja de la víctima”.

“Nuestro equipo continuará brindando atención legal, social y psicológica a los familiares”, indicó la institución, tras exhortar a los operadores de justicia a “actuar con la mayor celeridad”, para esclarecer lo ocurrido.

Fue la hija de la mujer quien encontró ambos cuerpos. Según las primeras versiones, la joven -menor de edad- acudió al departamento, luego de haber llamado insistentemente a su madre y no encontrar respuesta. Al ingresar, encontró la fatal escena.

Los vecinos del edificio refirieron que el hombre era la actual pareja de la inquilina del departamento. Él habría ingresado al predio el pasado miércoles, 26 de noviembre, tras lo cual ya no se le vio salir.

La mujer se acababa de mudar al edificio. De acuerdo con los residentes, no tendría más de dos semanas viviendo en el predio, cuando se produjo esta tragedia.



#Breña | Ante un posible caso de feminicidio seguido del suicidio del presunto agresor, quien sería la pareja de la víctima, el MIMP, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, inició en la madrugada la asesoría legal a los familiares.



Nuestro equipo continuará brindando atención… pic.twitter.com/IS1XambwiO — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) November 28, 2025