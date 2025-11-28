Un hombre y una mujer fueron hallados muertos dentro de un departamento en Breña: esto es lo que se sabe

El caso ocurrió en un edificio de la cuadra 6 de la avenida República de Portugal. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida dentro de un departamento del piso 17 de un edificio multifamiliar, ubicado en la cuadra 16 de la avenida República de Portugal, en el distrito limeño de Breña.

Fue la hija de la mujer quien encontró ambos cuerpos al ingresar al departamento, según las primeras versiones.

En tanto, fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que dentro del predio se halló un arma de fuego, que habría sido usada en el crimen.



Caso en investigación

Según vecinos del edificio, el hombre era la actual pareja de la propietaria del departamento. Él habría ingresado al predio el pasado miércoles, 26 de noviembre, tras lo cual ya no se le vio salir.

Un equipo de RPP llegó esta madrugada al edificio multifamiliar y constató que peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público ya se encuentran en el lugar, realizando las diligencias de ley.

Todo apunta a un presunto caso de feminicidio, pero esto deberá ser corroborado por las investigaciones, ya en marcha.

