Capturan a implicados en asesinato de chofer en el Callao: crimen fue ejecutado por la banda criminal 'Los Chukys'

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que cinco personas fueron detenidas tras las operaciones realizadas en el Callao para capturar a los responsables del asesinato de José Jhonny Esqueche Ningles, conductor de una combi de la empresa Liventur, en la avenida Néstor Gambetta.

El mando policial indicó que el crimen del conductor fue ejecutado por la banda criminal 'Los Chukys' del Callao.

El general Arriola informó que en la intervención policial se incautaron celulares, 197 mil soles en efectivo, un vehículo menor y droga.

Capturan a implicados en asesinato de chofer en el Callao

Fiscalía inicia investigación por asesinato de conductor

La Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de homicidio calificado en agravio de José Esqueche, conductor de transporte público que fue atacado con disparos mientras circulaba por la avenida Néstor Gambetta, en el Callao.

La Tercera Fiscalía Penal Corporativa del Callao (Cuarto Despacho), encargada de la investigación, dispuso que personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ventanilla recoja las evidencias en escena del crimen, practique la necropsia de ley, obtenga las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona, entre otras diligencias urgentes y necesarias para esclarecer los hechos.

Entre tanto, cerca de un kilómetro se extendió la fila de vehículos varados en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao, con dirección a la avenida Faucett, durante por el bloqueo realizado por choferes y cobradores en protesta contra el Gobierno, tras el asesinato de José Jhonny Esqueche Ningles, conductor de una combi de la empresa Liventur.

Los policías de la división de fuerzas especiales liberaron la vía tras algunos enfrentamientos con los transportistas.

Una de las cobradoras del Consorcio Liventur informó que los conductores de la empresa recibían amenazas de extorsionadores que exigían cupos de cinco soles a cada chofer.

El conductor Esqueche Ningles, de 47 años, recibió múltiples impactos de bala mientras estaba a bordo de la combi. El ataque fue perpetrado por delincuentes que llegaron en una motocicleta.