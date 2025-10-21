Piura: ¿qué pasó con el profesor de matemática que estuvo desaparecido y fue hallado muerto tras dos días?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La incertidumbre y angustia que vivía una familia del distrito de La Arena, en la región Piura, terminó en tragedia. Tras varios días de búsqueda, el profesor de matemática Andrés Coronado Ramos, de 49 años, fue hallado sin vida y con aparentes signos de violencia, lo que apunta a un presunto crimen.

El cuerpo del docente fue encontrado la tarde del lunes 20 de octubre sobre un colchón dentro de una vivienda de material rústico, ubicada en el asentamiento humano Pablo de la Flor, en el distrito de La Unión.

Desaparición y búsqueda

Andrés Coronado Ramos fue reportado como desaparecido por sus familiares tras salir de su vivienda en el distrito de La Arena, en Piura, a bordo de su motocicleta la mañana del sábado 18 de octubre. Al no regresar a casa, los intentos por comunicarse con él por parte de su familia fueron en vano.

Mario Coronado, hermano de la víctima, relató entre lágrimas que ese día tenían planeado reunirse para coordinar detalles de la misa de su padre fallecido y el cumpleaños de su madre. El profesor nunca llegó a la reunión familiar.

“Lo llamamos desde las 10:30 am, pero ya no respondía. Mi madre se preocupó cuando el censista que iba a entrevistarlo llamó diciendo que no se había presentado. Salimos a buscarlo, pero no lo encontramos”, contó.

La última pista del paradero del docente, quien se desempeñaba en la institución educativa Divino Maestro de Sechura, fue captada por las cámaras de seguridad del grifo de combustible Miraflores, en el distrito de La Unión. Las imágenes registraron a la víctima el mismo sábado abasteciendo su motocicleta, en compañía de un hombre aún sin identificar.

Policía investiga presunto crimen

Durante el levantamiento del cadáver, los agentes de criminalística detectaron un golpe en la parte inferior del cerebro de la víctima, por lo que la Policía Nacional no descarta que se trate de un crimen y se investiga al principal sospechoso de la desaparición y muerte del profesor.

Además, a pocos metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo, se halló un polo, lo que para las autoridades reforzaría la hipótesis de que el profesor Andrés Coronado Ramos fue víctima de un ataque violento.