Carabayllo: joven es asesinado a balazos frente a sus padres cuando iba a comprar a una bodega

Un joven fue asesinado a balazos frente a sus padres, cuando se disponía a comprar en una bodega en el distrito limeño de Carabayllo. Este crimen ocurrió en la quinta zona de San Benito de San Pedro de Carabayllo.

Según las primeras informaciones brindadas por la familia, ellos responsabilizan a la actual pareja de su exconviviente, ya que la víctima, identificada como Edgar Chávez Herrera, de 26 años, recibía constantes amenazas de parte de esta persona.

"Vino de frente a matar a mi hijo. No nos hizo nada. Nos apuntó a nosotros para no agredir a la moto ni a él. Dice su amigo que tiene una amenaza por una ex de hace dos años, una tal Verónica. Su esposo o su pareja, que ha estado preso, ha estado pasteando a mi hijo. Como el carro estaba afuera, la moto estaba en la esquina y él nos ha mirado. Hemos bajado y aparece la moto por atrás", mencionó la madre del fallecido.

Este joven se dedicaba a hacer el servicio de taxi por aplicativo, según lo que señala la familia, y además deja en la orfandad a un pequeño menor de cinco años.

La Policía Nacional ya se encuentra realizando las investigaciones de este crimen y no descarta que se trate de un móvil pasional. Sin embargo, esto aún es materia de investigación por parte de las autoridades.

San Juan de Miraflores: bus fue atacado a balazos por presunto caso de extorsión

Un conductor de la línea ETUPSA 73, ruta 1, fue atacado a balazos durante la madrugada del domingo 22 de diciembre en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

De acuerdo con las primeras pesquisas, el sujeto fue atacado por desconocidos, quienes iban a bordo de una motocicleta. Los delincuentes dispararon cinco veces contra de la víctima y una de las balas le rozó en el pecho.

Afortunadamente, el chofer, de aproximadamente 60 años, se encuentra fuera de peligro, ya que, tras el atentado, fue trasladado al hospital.

“El conductor cumplía con su ruta como siempre, venía con pasajeros y atentaron contra su vida. Lo balearon, le metieron cinco balazos, de los cuales le cayó uno. Felizmente el compañero ahorita está estable en el hospital. Según dicen por ahí, (están pidiendo) 40 mil y aparte un dinero más mensual. No son un grupo que están extorsionando a la empresa, son varios grupos y si no les pagan, van a comenzar a agarrarse con los choferes”, dijo uno de los conductores.