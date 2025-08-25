Caso Sheyla Cóndor: informe pericial reveló tres perfiles genéticos masculinos distintos en escena del crimen, según abogada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nueve meses después de que Sheyla Cóndor fue hallada sin vida en el departamento del suboficial Darwin Marx Condori Antezana, en el distrito limeño de Comas, las pericias forenses han revelado que el responsable no habría actuado solo.

Según la abogada de los deudos, Jackeline López, el informe del Departamento de Biología Forense ha revelado que en la escena del crimen se hallaron tres perfiles genéticos masculinos, lo cual confirmaría la hipótesis de la Fiscalía de que Condori Antezana no sería el único responsable de la muerte de la joven.

“Los resultados y las muestras biológicas que se han llevado a cabo por parte de [el Departamento] de Biología Forense han determinado que se tratarían de tres muestras, entre ellas una espermática y dos de sangre, las cuales pertenecen a tres sujetos diferentes. Estamos hablando de que se tratarían de tres sujetos que habrían apoyado, en este caso, a Darwin Condori para la realización de este hecho”, expresó la abogada a RPP.

Asimismo, López indicó que, de acuerdo con el documento, la primera muestra fue hallada en la prenda íntima de la joven y las otras dos en el lavamanos y uno de los cuartos del departamento donde fueron hallados los restos de Sheyla Cóndor.

“La primera muestra biológica fue encontrada en la prenda íntima de mi patrocinada. Se trata puntualmente de una prueba y un resto espermático que se ha podido determinar. La segunda y tercera se han encontrado en el lavamanos común del departamento y, además, en una de las habitaciones que le correspondería a uno de los roommates de ese espacio”, expresó.

“No podemos descartar la hipótesis de que haya estado con otros sujetos, entre ellos policías o miembros de la Policía Nacional del Perú”, acotó.

La abogada de los deudos manifestó que se espera que el próximo 29 de agosto las personas que fueron intervenidas durante el hallazgo del cuerpo de la joven asistan a la Fiscalía a dejar sus pruebas biológicas.

“En principio tenemos estas tres pruebas biológicas, se ha determinado que se tratarían de tres sujetos de sexo masculino. Ahora, lo que corresponde en estos próximos días es que se lleve a cabo las diligencias de homologación; es decir, que estos sujetos van a tener que presentar sus muestras de sangre para efectos de comparar si le corresponderían o no”, indicó.

Además, la defensa legal de la familia indica que, hasta el momento, la Fiscalía a cargo del caso no ha hecho el requerimiento al juez para incluir a la Policía Nacional en la investigación de manera formal.

En esa línea, López ha exhortado a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar de Comas a realizar con mayor celeridad las investigaciones.

El caso

Como se recuerda, en noviembre del 2024, el cuerpo de Sheyla Mayumi Cóndor Torres fue hallado desmembrado dentro de una maleta en el condominio Torres Las Praderas, en Comas. La joven era buscada por su familia y tres días después, el sábado 16, su cadáver fue encontrado en el dormitorio del departamento que le pertenece a Darwin Marx Condori Antezana.

El macabro hallazgo se produjo luego de que la madre de la víctima avisara a los agentes tras conseguir pruebas de que su hija se encontraba en un inmueble en Comas.

Durante la intervención, la Policía Nacional detuvo a seis personas de forma preliminar por estar presuntamente implicadas en el crimen; sin embargo, fueron posteriormente liberadas por orden del Ministerio Público.

Tres días después del hallazgo, el 19 de noviembre, Darwin Condori, sindicado como responsable del crimen, fue encontrado sin vida en una habitación del hotel ‘Las Perlas’, ubicado en la calle Las Perlas, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).