Tacna: El caso de una mujer cuyo cuerpo fue hallado tras un incendio y que se trataría de un presunto feminicidio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los restos de María del Rosario Romero Flores, joven madre de 30 años, quien fue hallada muerta en su vivienda del conjunto habitacional Alfonso Ugarte, en el distrito Gregorio Albarracín de la provincia de Tacna el último domingo 17 de agosto, fueron sepultados en el cementerio Parque del Recuerdo de Pocollay. Entre muestras de dolor sus familiares y amigos siguen exigiendo justicia y que el principal sospechoso de su muerte no sea liberado.

Presunto feminicidio

El Ministerio Público y la Policía Nacional investigan el presunto feminicidio de María del Rosario Romero Flores, joven madre de familia cuyo cuerpo fue hallado luego de sofocar el incendio en su departamento del conjunto habitacional Alfonso Ugarte, en el distrito Gregorio Albarracín en la región Tacna.

La fiscal Iris León, a cargo de las investigaciones, confirmó que el incendio fue provocado con la finalidad de ocultar el crimen, pues se hallaron evidencias de que no se trataba de un accidente. María del Rosario presentaba heridas de arma blanca, por lo que el caso fue tipificado como un presunto feminicidio.

“Por el contexto, por el tipo de violencia, etcétera; pero, obviamente nos falta todavía hacer varias corroboraciones. Pero sostenemos de manera preliminar que se trataría de un feminicidio”, declaró.

Además, la necropsia reveló que la víctima presentaba múltiples lesiones en el pecho y otras contusiones.

Sobre el sospechoso

De acuerdo con las primeras diligencias, la mujer habría estado horas antes con al menos tres personas. Una de ellas fue identificada como Rafael Fernando Espezua Mamani de 32 años, quien acudió voluntariamente al Departamento de Investigación Criminal – Depincri.

También, la Fiscalía con la Policía realizaron un allanamiento a la vivienda del detenido y encontraron en su habitación prendas con manchas de sangre, así como en su vehículo.

Estas evidencias reforzarían las sospechas y primeras hipótesis en su contra. Todo el material encontrado fue recogido para peritajes de ADN.

Momento en que el detenido, Rafael Fernando Espezua Mamani, es trasladado por la PNP | Fuente: RPP

El clamor de la familia y amigos

Amigos de María del Rosario revelaron que su última comunicación fue a las 4:17 de la madrugada del domingo 17, cuando envió un mensaje señalando que salía de una discoteca en Tacna. Por ello, pidieron que las cámaras de seguridad del local sean revisadas como parte de la investigación.

Durante el velorio de la joven madre realizado en una junta vecinal de Tacna, Hugo Alejandro Rivera y Alejandro Figueroa, parte del entorno familiar de la víctima, exigieron que el proceso llegue hasta las últimas consecuencias.

“Estamos esperando que la fiscal actúe con claridad. No queremos que esta persona quede en libertad. Pedimos cadena perpetua para el responsable”, señalaron.

En medio del dolor, el padre de la víctima, Marco Moreno, recordó a María del Rosario como una mujer trabajadora y lamentó que deje en la orfandad a un adolescente de 13 años.

En las próximas horas, el Ministerio Público definirá si solicita la ampliación de la detención o presenta el requerimiento de prisión preventiva contra el principal investigado.