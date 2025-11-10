Últimas Noticias
La Policía Nacional captura a miembros de una presunta banda de roba casas en el Cercado [VIDEO]

Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Los sujetos fueron capturados tras un operativo policial realizado esta noche en la avenida Argentina.

La Policía Nacional capturó este domingo a cuatro integrantes de una presunta banda criminal que se dedicaba al robo de viviendas en diferentes distritos de Lima. Según las autoridades, estos sujetos vendían todo lo que hurtaban en la Cachina Fashion, ubicado en la avenida Argentina, en el Cercado de Lima. 

Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Robos de la PNP, informó a la prensa que los detenidos son tres hombres y una mujer, quienes fueron atrapados precisamente cuando salían del centro comercial tras vender los productos que habían robado. Estos sujetos, al percatarse de la presencia policial, intentaron huir en un auto, pero los efectivos les cerraron el paso.

"Había un grupo criminal de sujetos dedicados al robo, a la violencia de domicilios en los distritos de Santiago de Surco, Surco, La Molina y Miraflores. Es así que ya hemos venido siguiéndoles el paso, teníamos la placa de este vehículo (donde pretendían fugar) que está acá ahorita chocado", manifestó el jefe policial. 

Montufar indicó que elllos esperaron que los sujetos salieran del centro comercial para cercarlos y detenerlos. Asimismo, indicó que en este operativo hubieron dos miembros de Serenazgo y una suboficial PNP que resultaron heridos. 

